MIRROR演唱會紀念品網上推出　「鏡粉」嫌貴

被視為娛圈盛事的12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將於7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場)開鑼。人氣12子處男紅館騷問門票供應不求，曾創下460萬一張「癲價」門票紀錄。求飛若渴的鏡粉近日接到有份贊助演唱會的電訊公司的「好消息」，指絕望中仍有機會獲贈兩張「免費」的$1280門票，名額500名。

有鏡粉爆料表示：「連本身Join咗嗰個MIRROR5G PLAN都幾百蚊，之前有電訊公司打嚟話，只要Join埋兩個共合$859嘅2年合約嘅升級Plan，預繳4至5千蚊就有2張飛送，因為平均最平要過1200蚊月費，好多鏡仔覺得太貴唔落疊。」該鏡粉又指MIRROR經理人呼籲鏡仔勿玩分花，但覺得有人「講一套，做一套」，又說：「嗰個MIRROR5G PLAN有得畀鏡仔揀成員，12子只可以揀一個支持做手機介面，咪即係變相分開囉，MIRROR應12子一齊支持架嘛。」除有電訊商趁勢搞「促銷」外，鏡粉亦不滿花440蚊入「MIRO」官方會亦「冇得着」：「除咗入會都冇優惠，買唔到演唱會飛外，嗰個迎新禮會仲令人失望，連最低要求嘅會衫都冇，只得張證、襟章、明信片、海報之類，嗰啲全部都係舊造型，佢哋自己啲應援會都有免費送T恤，啲鏡粉話成本估係40蚊。」又指官方會逾8萬會員，估計扣咗迎新禮盒成本賺了3200萬。

至於演唱會的紀念品日前已在網上推出，除有T恤、帽等預購外，最令鏡粉火滾是一支連掛繩及收納袋的手燈標價$360元，雖然官方指手燈可跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色，鏡粉表示：「聽落好似係高科技，但已經係10幾年嘅科技囉，點解唔效法張敬軒演唱會咁，綁手燈喺張櫈度畀入場歌迷免費用啫，其實12子啲Fans Club都有呢啲手燈，都係60元蚊，官網就賣貴多300蚊。聽聞五月天都係100蚊，防彈少年都係賣200幾蚊至嘛。」

鏡粉又稱追星甘願花錢應援，不過就覺得MIRROR公司ViuTV完全零支援，指12子雖各自有Fans Club，不過各會成員都齊為偶像出心出力，如自掏腰包買燈飾、巴士廣告、送免費應援物品及搞活動，但ViuTV卻零提供協助，更諸多限制：「好似12子幾時出歌，又唔單聲畀時間我哋籌備，問佢哋攞相去派畀人，又要寫PROPOSALS申請，請偶像快閃嚟活動，竟然有人唔畀，搞到鏡仔左右做人難，同啲天王嘅Fans Club有聚會嘅情況完全唔同，張敬軒都可以主動去探排隊嘅Fans。」

此外，鏡粉還聽聞去年為公司賺逾1.8億的MIRROR被「放養」，連專屬保母車都欠奉：「佢哋都係Call的士或街車出入，同區就逼埋一架，Tiger想用屋企架車接送都唔畀，話怕唔想佢哋有貧富嘅感覺，佢哋開工冇助手，自己拎衫，仲有教徒見到Anson Lo開工，因為冇車坐，自己擔櫈仔喺荒山野嶺嘅戶外餵蚊咋。」