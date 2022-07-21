水下行宮UWEP　深潛200米開派對！

不論上天下海，只要豪到起，確實可以去到邊玩到邊！以乘坐潛艇為例，能夠有機會置身其中，探索海底世界，對大部分人來說，已是新奇、難得的體驗，更何況在深海中舉辦私人派對。荷蘭潛艇製造商U-Boat Worx於近期推出一款新型潛艇「UWEP」，空間寬敞，能作為賭場、展廳或派對場地，猶如一座可移動的深海娛樂城。

多用途潛艇 載客120人

「UWEP」的全名為「Under Water Entertainment Platform」，顧名思義，設計者旨在建造一個水下娛樂平台，為用家開闢多一個享受生活的空間，因此潛艇的體積相當於超級遊艇的級別，長度逾35米，船寬則為7.7米，提供超過150平方米的多用途空間，可作為水下餐廳、賭場、婚禮場地、汽車陳列室等等，足夠容納多達120位客人！另外，「UWEP」的頂層有一個面積為85平方米的甲板空間，配有安全欄杆，當潛艇浮上水面，乘客可在此享受日光浴或欣賞海景。

水下停留可長達18小時

性能方面，配備1,200kWh電池的「UWEP」，巡航速度為3節，可在水下停留長達18小時，其潛水深度能達到200米，為同類潛艇中的第一艘！與此同時，潛艇備有先進的導航設施，包括聲納和 360度攝像頭，另有多項安全功能，如最大深度保護（Maximum Depth Protection） 、失能開關系統（Deadman's switch）等，加上它有一個強大的應急電源系統，可使關鍵設施維持長達96小時的活躍狀態，難怪它能獲得DNV認證。

規格表

船長：35.1米

船寬：7.7米

高度：7.02米

重量：105萬kg

載客量：120名乘客+3至10名工作人員

潛水深度：200米

巡航速度：3節

續航時間：18小時