【行媽咇】大爆老公秘史！關心妍：好彩生女…

等足7年，有「關家姐」之稱的關心妍先得到阿囡，除咗胎前記憶好感動之外，其囡囡心心更補償到她的童年遺憾！有何事令到全家攬住喊爆呢？即刻去片《行媽咇》啦！

原來《行媽咇》主持人俞詠文（Angela）曾經教過關心妍一些方法，提升懷孕的機會，方法就是：「叫你老公食多啲粗糧，佢啲精子就會強壯啲，跑嘅時候就會快啲！」關心妍與丈夫一直都想生女，她表示生兒子會氣壞丈夫，皆因丈夫小時候很頑皮，更讚嘆奶奶很偉大，而她喜歡生女兒的原因是很好玩、比較斯文，又可以為她裝扮，而關心妍強調自己小時候沒人幫她裝扮，所以將童年遺憾放到女兒身上：「點知我個女都唔鍾意扮靚，到依家都唔貪靚。」

問及女兒為她做過最感動的事，關心妍指一旦有人說她不是，女兒都會立即哭，並流下眼淚：「佢真係錫到我一個點。」關心妍憶述有一次跑步摔倒，令手部受傷，回家後不敢讓女兒知道，但女兒看到她血流如注，就在關心妍面前裝起堅強：「佢偷偷哋走去廚房喊，趁我洗傷口時即刻喊完入返嚟，扮冇事。」女兒擔心她都不讓她知道，關心妍坦言此事囡囡很厲害、很堅強，因而相當感動。