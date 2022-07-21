全新懷舊風小店　冰室車仔麵有驚喜

貼地的香港人，經常到茶餐廳或車仔麵醫肚，近日有小店以懷舊風裝潢，配加入創意的招牌小菜或美味小食，即使是街坊親民店，也可憑個人特色，吸引客人。

老字號冰廳

被喻為茶餐廳前身的冰室，有很多都是歷史悠久的老字號，現時賣少見少。於1978年創立的嘉樂冰廳，近日於土瓜灣開設新分店，設計裝潢走懷舊路線，乾淨企理、光線十足，坐得更舒服。店內供應人氣的超厚身鹹牛肉滑蛋治、特大火腿奄列、秘製豉油皇雞翼、脆口的華田西多士，下午茶當然要來一口紅豆雪糕多士或或是惹味的酥炸雲吞。因應新分店開張，店內新推招牌厚切豬扒包，8安士的厚切豬扒配豬仔法包及蔬菜，啖啖肉最飽肚。由現時至7月31日，除有開幕限定優惠外，客人追蹤指定社交平台，並於自己社交平台上載用餐照片，再加上指定Hashtag，上載帖子得最多Like數的1位，可獲「終身奶茶通行證」，冰廳請你每日免費享用1杯奶茶，終身適用。

精選車仔麵湯底

港式車仔麵可以揀選不同的配料或麵底，不過湯底通常選擇唔多，頂多加沙嗲汁或辣醬調味。於旺角開設新分店的三不館車仔麵，湯底選擇多，招牌麻辣醬以18種香料製成金牌麻辣汁，曾於不同比賽獲獎，化身成招牌麻辣湯，是辣妹子或火爆男之選，另外還有濃香沙嗲湯底和招牌鮮茄湯底等。來到新分店，特別推出新店限定的醇香雪濃金湯，湯底用鮮雞熬煮至金黃色，味道十足。除此之外，新店特預備多款懷舊港式冰飲，首先出場的有紅豆冰、菠蘿冰、涼粉冰和雜果冰，邊吃麵邊喝凍飲，暑氣全消。