閒時，我會獨自到餐廳看人吃飯。

最喜歡見到的，相信是大部分人都不欣賞的狼吞虎咽型，可能源於我是廚子的關係吧。一隻匙羹舀勻一大口飯、一大塊肉，全塞進嘴裏，才咬兩口，又再塞，吃飽了，摸摸肚皮，一臉滿足。煮的得到欣賞、吃的吃得開懷，只要不噎到，便一切都好。

而最好笑的，則是偽大家閨秀型，沙律逐塊葉吃，牛扒切成一粒骰子般大才放進嘴裏，到底是吃菜還是在數菜？這還未夠，餐桌禮儀全錯，卻表現出高人一等的姿態，不時瞪着其他以正常速度吃飯的食客。吃飽了，杯邊都是唇膏印，然後用手掩嘴以牙籤剔牙，還以為算很有禮貌。

講到唇膏印，每次見到舔筷子型我就怕怕，夾菜前舔筷子，吃一口飯後又舔，沒事做都要舔，實在一對筷子可以有幾惹味？除了舔筷子型，我十分討厭飛象過河型和挑食型，朋友中有一位正是這樣，見到愛吃的就搶，要不就用筷子尋寶，這是甚麼教養？

最後，當然要說一下讓人舒服的貴族型，吃速快慢適中、禮儀做足、不浪費、不過量，還會照顧同桌的朋友，確保各位吃到自己所想的，需要時為對方送上餐紙，遇到不好吃的仍保持微笑，跟他吃一頓飯，開心又學到不少。

至於我本人，則喜歡對着鏡子吃飯，太難看的要改，見到好的則學習一下，每天進步一點點，便不怕失禮自己得失人。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03