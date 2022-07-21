谷婭溦奪香港金曲華語歌曲獎：用自身經歷鼓勵年輕人追夢

由無綫及港台合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮》將於周日（24日）舉行，今日（21日）電台直播揭曉部分獎項，由金曲獎籌委會召集人何麗全、TVB Music Group Ltd行政總裁張仲恒頒發「香港金曲華語歌曲獎」，結果由谷婭溦（Vivian）的《倔強》獲得，她本身有3首歌入圍該獎項，成為大熱。身在內地的她透過電話表示，未能親身回港領獎，不能感受現場氣氛，感到遺憾和可惜，她說：「首歌係講我入行以來，嚟香港發展嘅心路歷程，好想藉自己經歷，鼓勵香港嘅年輕人，無論幾困難，都唔好放棄夢想。」《倔強》曲詞都是由她負責，可能是寫自己的原因，寫歌特別快，她稱當給朋友聽時，朋友第一個反應是：「你夠膽寫咁嘅歌？驚唔驚公司雪藏你，唔幫你派台？」但她仍膽粗粗地將首歌給何麗全聽，卻獲何生答應推出，她感謝公司和香港電台，及每個出過力的同事。

她又提到拍攝新歌MＶ，一波三折，不是遇上颱風、落雨，便有其他問題，結果延期了3、4次，而真正拍攝時，正值7月份酷熱天氣，在南生圍一處戶外廢墟取景，由早拍到晚，相當辛苦。她指知道獲獎，準備了2頁致謝詞，司儀表示她可以放心慢慢講，她說：「呢首係揭自己瘡疤嘅歌，證明我已經放低所有嘢，我唔Lucky，經歷高低才有進步，但覺得容易得到，跟唔容易得到，珍惜程度唔同，好感恩，令大家知道谷婭溦係可以Rap得唔錯，令我更有信心，將來做更多好音樂送畀大家。」