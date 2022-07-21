夏日熱辣辣，香港連日來天氣酷熱，喺戶外無番個「散熱神器」傍身，肯定會熱到溶。今次為大家搜羅了坊間最新便攜風扇，齊齊過一個至Cool夏天！

掛頸製冷

Momax iFan8是一款掛頸風扇，僅重361g，享受涼風時便可釋放雙手；而掛頸位置用上矽膠物料，佩戴防汗舒適。兩邊風口各內置1個渦輪葉片，透過全機54個風口向各位送風。風速有5段選擇，包括速冷模式，達到即時降溫作用。內置3,200mAh電池，充滿電可用12小時，夠晒長氣。

掛扇照明

XPower F7露營風扇尺寸為148×156×71mm，重約241g，輕巧便攜可輕鬆放入背囊。它支援3段風速及360度送風，靜音設計並具有自動計時關機功能，適合露營睡眠時使用。針對戶外需要，它除了可加裝三腳架座枱使用外，還附送掛帶，配合LED燈入黑即可變成照明燈。

五色甜筒

SwitchEasy Gelato便攜式風扇用上甜筒造型，備有草莓紅、櫻桃紅、朱古力啡、抹茶綠及杧果黃5個款式選擇，齋睇外形已經透心涼。其設計符合空氣力學，有效降低風阻。風速則有大、中、小3檔選擇，並附送可調節式掛繩，掛上頸出街，涼風便會由下而上直吹面頰。

伸縮自如

Momax iFan Flow無線風扇平時可當便攜風扇使用，夠晒慳位；座枱時可拉起支架，令它變成3.3呎高的風扇。提供4檔風力、強風與自然模式，支援90度搖擺、180度仰角送風，經USB-C插頭便可充電，啱晒香港蝸居環境。