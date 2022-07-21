【營事檔案】韓式蔬菜蛋卷　全面營養

無論是出外到餐廳還是在家溫馨地吃飯，都常見這種韓式的蔬菜蛋卷，裏面的配料通常都是紅蘿蔔、洋葱、葱等，有些更會加入拉絲芝士，再在上面加上番茄醬。材料超簡單，即使不用紅蘿蔔、洋葱，用上家中現有的蔬菜都是可行，不但適合當作下酒菜，也十分受小朋友歡迎。

翠玉瓜快煮保營養

翠玉瓜在韓國多數用作煮湯，在外國就十分流行用翠玉瓜刨成麵條的形狀代替普通麵粉製成的意大利粉，可見翠玉瓜的多樣化。加上翠玉瓜每100克的熱量只有大約17卡，不但沒負擔，也可增添蛋卷的飽足感及口感。但要留意，長時間烹調翠玉瓜或會令部分營養流失，例如維他命B、C等，因此可將翠玉瓜切片或切碎，縮短煮食的時間，就能吃出翠玉瓜的清甜及保留營養。

蛋黃益處多

一顆雞蛋大約80卡，大約5克脂肪，而雞蛋中的大部分的營養都在蛋黃中。蛋黃當中含有大量對眼睛有益的營養，包括維他命A、葉黃素和玉米黃素等。相反蛋白中的主要是水分及蛋白質，因為進食全蛋就可以攝取到雞蛋的全面營養。

【韓式蔬菜蛋卷】

材料：

雞蛋 3隻

洋葱 20克

紅蘿蔔 20克

翠玉瓜 20克

調味料：

番茄醬 適量

糖 半茶匙

鹽 1茶匙

做法：

1.紅蘿蔔、翠玉瓜及洋葱切碎備用。

2.加入雞蛋、糖及鹽拌勻。

3.在鑊中加入1/3份蛋液，小火煎至半熟後卷起。

4.往上推後再倒入1/3份蛋液，小火煎至半熟後卷起。

5.重複一樣的動作，直到用完所有蛋液。

6.最後切成厚片，加上番茄醬，完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。