本日日本：玩轉虛擬真實！京都二条城體驗次世代夏祭

日本創意團隊NAKED INC.擅長將光雕投影與多媒體結合，以光影打造出精彩的藝術空間而聞名，近年經常和京都二条城聯手設計視覺盛宴，今個夏天也不例外，將於7月22日至8月21日舉行夏季限定活動「NAKED夏祭 2022 世界遺產・二条城」，以世界遺產二条城為舞台，透過光影及各式數碼技術，將周圍變成夢幻般的世界。當中最特別的是「內堀花火大會-NAKED FIREWORKS-」，內堀的石牆上投影出像萬花筒般的煙花，參觀者更可用手機App製作自己設計的煙花，並可投射到牆上，好玩又夠High-tech。而城內重要文化財唐門、二之丸庭園亦會亮起燈，還有可在地上投影煙花圖案的提燈、噴酒精搓手液的同時會在手上投影金魚或煙花圖案、花花占卜、設計個人化面具出席元宇宙的二条城夏祭等，當然還有夏祭不可缺少的傳統攤位遊戲如釣水球、射擊等，節目豐富。即日券中學生或以上售1,200日圓（約HK$68）、小學生售800日圓（約HK$46）。