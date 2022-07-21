Audi A8 L 旗艦中的旗艦升級登場

A8是Audi的豪華旗艦房車，而擁有加長軸距的A8 L則是旗艦中的旗艦。日前全新升級的A8 L 抵港登場，輸港的是A8 L 55 TFSI quattro型號，提供頂級版及商務版選擇 。其中頂級版較商務版多配備HD Matrix LED頭燈、19吋合金輪圈、全景式天窗及頭尾泵把電鍍裝飾、Audi virtual cockpit plus全數碼化儀錶板、前後排座椅有通風及按摩功能、後排電動遮光簾、Ambient lighting package plus升級氣氛燈套件、B&O 高質音響系統連3D音效及4區恒溫冷氣等，豪華舒適之餘，亦凸顯頂級版尊貴形象。配備quattro恒久式四輪驅動系統及帶有自主式鎖定功能中央差速器的A8 L 55 TFSI quattro，搭載3.0 V6 TFSI引擎及8前速tiptronic波箱，最大馬力及扭力分別為340ps及500Nm，0~100km/h加速時間為5.7秒。