張敬軒元宇宙雕像活現眼前　泳兒：幾時畀塊地我？

歌手張敬軒（軒仔）與公司推出的HERTZ NFT即將公開發售，軒仔搞了個相關展覽作為預熱，一班師弟妹泳兒、曾樂彤、楊天宇及黎展峯（Andy）第一時間落到展覽場地支持兼打卡。 展覽場景其中一部分加入軒仔構思，軒仔有關元宇宙新歌的雕像活現眼前，當4人見到雕像即衝前搶着合照，又攬又錫，現場也有Hertz主題的限定商品，包括Tee、Tote Bag、水樽、電話殼等等，可自訂設計款式。

泳兒最喜歡水樽，因為她經常需要飲暖水，可隨身攜帶，更說：「可以沾吓張生嘅旺氣。」她都有想過認購NFT：「不過有機會最希望出自己嘅NFT。 」曾樂彤則最愛手機殼，更出口術：「希望軒仔可以畀個wishlist我認購。」楊天宇心儀NFT作品：「佢地嘅設計都好靚好獨特！尤其係中間最大識發電嗰隻。張生話我得來行為藝術『諗樣』，正因為我真係諗住認購番一、兩個！」Andy表示要努力搵錢，買更多的NFT作品。

軒仔得知師弟妹大力支持，於社交平台出post兼互動，好似泳兒搞笑追問軒仔：「幾時畀塊地我呀？」見到曾樂彤在路牌打卡時，軒仔又謂：「妹豬，你唔好整爛我啲嘢丫乖！」十分搞笑。