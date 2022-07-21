出爐「最佳女配角」廖子妤有個希望：放兩日假瞓覺

出爐金像「最佳女配」廖子妤今日（21日）出席新戲《槍口下_823人質事件》開鏡，電影以2010年「馬尼拉人質事件」真人真事故事為藍本，而當年的倖存者易小玲亦有現身支持，並擔任電影顧問，而易小玲一角就由來自馬來西亞的藝人童繽毓（前名童冰玉）飾演，其他演員還龔慈恩、李日朗、漢陽、菁瑋和羅蘭等。

廖子妤稱為此片去年12月到馬來西亞取景拍攝，順道回鄉探親，兩星期的戲份，笑言兩地隔離時間比拍攝時間還要長，她說:「我成3年無見過媽咪，事前無話畀佢聽，開門時佢拎住鑊剷，大家都爆喊，原本會攬住喊，不過媽咪係防疫大將軍，喊住叫我去沖涼先，沖完涼冷靜咗，所以一個感人既場面就咁樣結束。」戲中她飾演一名記者，事前導演同監製給她看事件的紀錄片，加深她了解，看完感到不安及心噏，「我係一個凡事都攬上身既人，如果真係發生自己身上，會怪自己一世。」她稱當年事件發生時，也有看電視直播，故對事件好深刻。

另外，提到奪女配後也很想慶祝，但頒獎禮後一直要開工，雖然搵錢都是開心事，不過就貪心好想有兩天假期讓她睡覺和執屋。對於最佳男配得主馮皓揚（羊羊）入讀無綫藝訓班由袁偉豪擔任導師，引起網民熱議，廖子妤覺得學無止境，演戲好像一座高山，即使自己演戲10多年，也不敢說自己識演戲，之前都有跟老師學戲進修，她說：「任何一位前輩都會有經驗分享，同埋羊羊年紀仲好細呢！」