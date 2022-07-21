《特戰榮耀》播放量逾24億　李一桐狂接代言破「紅不起」宿命

由內地小生楊洋及「90後小花」李一桐主演的內地軍旅劇《特戰榮耀》，在今年上半年的「電視劇網絡有效播放量榜」中位居第2名，累計播放量衝破24億外，一度獲省級衞視四網全國實時收視第一。45集的《特》劇花了共274天拍攝，比起其他同類題材的劇集，用多了至少一半時間，導演徐紀周更盛讚李一桐：「跳舞出來的都能吃苦，自我要求嚴苛！」

現年31歲的李一桐乘着《特》劇令人氣再升，代言廣告也增加，單在本月已宣布接了3個內地時裝及眼鏡品牌廣告，但同時也惹網民熱議，笑指希望她開始逃出「紅不起」的命運！2016年出道的她，翌年拍新版《射雕英雄傳》飾演「黃蓉」，造型靈氣及演技出色獲激讚，更有「桐蓉兒」的稱號，之後在3年間拍了至少15部劇集，當中有14部都是女一，雖然有一定知名度，但始終未能去到大紅大紫的一線位置，去年她曾霸氣還擊網友「李一桐是憑本事不紅」的言論：「姐會憑本事，讓你們閉嘴！」

北京舞蹈學院出身、未有接受戲劇正統訓練的李一桐，早前接受訪問時，坦言是以「一邊學一邊演」來做演員，心口掛勇字：「怕是沒有用的，只要自己盡全力，對得住所有人，就夠了。剛開始是畏懼評論，後來想開了就釋然了很多，觀眾想看到的不是你的辯駁，演好每個角色，把質疑聲當作鞭策，不要鬆懈，必需進步，為自己，也是為了每個知道你名字的人。」