謝安琪方皓玟組限定女團　互相交換湊仔經

歌手謝安琪（Kay）、方皓玟（Charmaine）組「期間限定女團」，下月在亞博開騷， 兩人相識多年、卻苦無合作機會，今次㩗手舉行首個聯乘音樂會，Charmaine形容這是「最好的時機」：「知道有呢個合作覺得好開心，期待好耐，以前唔係淨係覺得Kay好靚，個心都好靚；我本身唔係多嘢講嘅人，但遇上佢就有好多話題，可能因為大家都係媽媽，而且我哋都好鍾意音樂，好多嘢可以分享。」Kay也自言是「方謝配」的粉絲：「我都好想睇呢個騷啊，身邊有唔少朋友打嚟訂飛，我個熱線好似冇停過；有啲好耐冇見嘅朋友、甚至小學同學都好想睇，我都好開心。」

音樂會上她們會對唱、互唱以及獨唱，雖然歌單編排好似好頭痛，但Kay卻無有怕：「我覺得我哋嘅歌都係貼地、親切、容易同觀眾有共鳴，所以設計歌單時好似幾容易，因為好多歌都可以放埋一齊。」Charmaine又透露平日開會日常：「通常用一個鐘傾流程，然後用兩個鐘傾日常開心事，哈哈！」

兩個媽媽又不時交流湊仔經，Charmaine說：「生咗小朋友之後，成個人好似去咗第二個階段，佢嘅出現令我重新經歷一次人生。」有對仔女的Kay贊同成長是雙向的：「我兩個小朋友嘅性格好唔同，大仔好外向，同我30歲嘅時候好似，覺得成個世界好有趣、好想衝出去；到我40歲生細女時，因為我嘅人生踏入下一步，所以呢個小朋友同我一齊成長，又會經歷唔同嘅嘢，佢同我好似，都係鍾意安靜、懂得表達自己諗法，所以成長係互動嘅，就算我養育兩個小朋友，都會有兩次不一樣嘅經歷。」

兩位媽媽歌手坦言不會干涉子女的音樂取向，Kay還透露大仔張瞻近年熱衷聆聽本地歌曲，更會主動翻查父母親的舊歌細味歌詞，讓她好不感動。