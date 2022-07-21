水樹玉　肉感J奶Big到爆

身邊識得唔少男人都係無肉不歡，唔止為食，仲好鍾意睇，甚至會好想摸。假如你都係一名「睇肉」愛好者，一定要認識吓今年36歲嘅水樹玉，事關佢有一副肉感滿瀉嘅Body，絕對可以滿足大家嘅「肉」望！

身材豐滿

男人有時都幾貪心，想女伴走肥，又要佢上圍激凸，問題係薄身大波呢類身形可遇不可求，再者，呢種女仔好睇唔好攬，所以唔少男人轉而追捧身材豐滿嘅肉女，早喺2005年投身寫真界嘅水樹玉，就以肉感十足而吸納到大量男粉絲支持。咪以為有肉地就等於冇曲線，水樹玉嘅身材可以話係凹凸有致，一對J奶有成38吋，圓渾嘅屁股更加係39吋，所以就算條腰係27吋，身材曲線依然好明顯，加埋肌膚夠白，個樣又Keep得唔錯，能夠繼續喺寫真界有碇企，絕對係有迹可尋。

靠肥搵食

話時話，水樹玉喺寫真界打滾咗超過10年，據聞佢係喺澀谷行街嗰陣畀星探發掘，出道至今一直靠豐滿身材嚟吸引觀眾。阿妹曾經喺一次訪問中透露，因為身上有肉地，令佢爭取到唔少工作機會，包括接獲電視節目邀請參與減肥挑戰。雖然喺嗰次挑戰中，水樹玉成功減肥，但由於為食個性難改，搞到體重好快反彈。不過，小弟認為，只要身體夠健康，阿妹保持呢種身形會仲好啲，起碼叫做有個人特色嘛！家陣，水樹玉屬於自僱人士，除咗拍寫真，亦會喺網上賣相吸金。睇番佢喺社交網上載嘅生活照，成日周圍玩，大吃大喝，似乎份收入都幾和味。