我和殭屍玩到好High

唔少以吸血殭屍為主題嘅影視作品，好興將殭屍嘅形象塑造成型男索女，原來四仔都唔例外，仲附帶大量香艷畫面，難怪大量男觀眾好想睇但又要驚，仲被搞到精疲力竭呢！

吸啜雙魔

話明係吸血殭屍，當然係靠吸血搵食，但喺四仔世界，殭屍鍾意吸啜其他嘢，想知係乜，睇呢套由Television X 製作嘅《The Vampires》就會搵到答案。影片由四仔名導Kendo主理，故事發生喺一個月黑風高嘅晚上，一對鹹濕殭屍潛入大宅有所行動，男殭屍專吼靚女落手，女殭屍則向型男下半身出口術，畫面香艷得嚟都幾恐怖。

索女侍候

有冇興趣試吓扮殭屍王，兼一嘗齊人之福？有嘅話就咪錯過呢套由BaDoink VR推出嘅《Something Wicked This Way Cums》。作為一套少數有劇情嘅VR四仔，劇情講述你係殭屍王，以舉辦化妝派對為由，請嚟Anna Claire Clouds、Violet Starr同Maya Kendrick返屋企玩，三位索女見到你嘅獠牙，不但唔驚，而且表現得勁興奮，仲齊齊喺床上畀你飽嘗獸慾呢！

恩怨纏綿

殭屍之間嘅愛，閒閒哋經歷幾百年，咁情慾關係又可以維持幾耐？呢套由Juicy Bunny出品嘅 《Nordic WTF #7》，相信會畀到你腦洞大開嘅感覺。影片走暗黑風格，故事講述做咗幾千年殭屍嘅Aletta Ocean，一直享受住風流生活，卻因此結下唔少孽緣。某個晚上，多年嚟被Aletta咬過嘅殭屍情人，喺佢嘅號召下聚首一堂，究竟係為咗重溫情慾舊夢，抑或有其他企圖？結局就留畀大家慢慢睇。