張繼聰個唱舉行在即：有少少緊張

由張繼聰及袁澧林主演的新片《窄路微塵》，未正式在香港上映，已率先衝出海外，入選第75屆愛丁堡國際電影節「Heartbreakers」單元，而《窄》片更是唯一獲邀參展該電影節的香港電影！

得悉電影入選海外影展，張繼聰感到非常高興：「非常開心亦都好榮幸，這部電影我們成個團隊都好畀心機，希望大家鍾意我們的作品！」在今次電影中有不少新挑戰的袁澧林亦表示：「得知呢個成績非常亢奮！今次絕對是接過的角色中最具挑戰性的一次，還要得到電影節對這部電影的認可。希望在英香港人也可以欣賞這部關懷香港最地道的小人物的電影，絕對會勾起大家對香港的想念之情！」

另外，張繼聰早前宣佈將於十月十五日麥花臣場館舉行個唱，日前他與主辦單位齊齊視察場館，二人為個唱研究舞台設計，而演唱會海報亦終極曝光。據知張繼聰亦有參與設計，選取他最愛的電單車風格做個唱主題。多年未有開騷，他直言「少少緊張、多多興奮」，更因疫情影響延期，有更多時間排練：「因為個騷延遲咗，所以年頭開始已經練歌，跟唱歌老師學唱歌、學電結他進修自己，雖然我離開歌手呢個崗位好耐，但依家我係更享受音樂，想提昇自己，到時玩到更多比觀眾睇。」

張繼聰就話無時無刻「特訓」，由唱歌到體能都不能鬆懈，期待入場Fans享受：「我係『中年歌手』，我地做翻呢個年紀要做嘅嘢、表達呢個年紀嘅情感同睇法。」演唱會門票將八月一日於網上公開發售，而內部預售反應熱烈，張繼聰感謝身邊朋友「撲飛」：「呢啲飛債唔怕還啦，佢地不停問我邊度仲有飛買，呢啲係好開心嘅。而今次個唱邊個係嘉賓就梗係唔講啦，總之大家會有驚喜嘅，反而今次紀念Tee就由自己品牌負責搞，我地目標好簡單，就係『靚』，要班中佬著上身都要型嘅！」