林盛斌衝出香港　海外置業一炮過全數清付

藝人林盛斌（Bob）在圈中十分吃得開，電影、電視和主持的工作量有增無減，財源滾滾來。早前被好友陳敏之踢爆身家起碼最少10億港元的他，對生活甚有要求，他愈住愈富貴，由九龍塘三層獨立屋已搬到更大型豪宅。

Bob昨日（20日）透過社交平台透露，以全數金額一炮過購入了人生第一幢海外物業，並上載了該獨立屋的相片，當中所見獨立屋的外牆油上黃色，地方非常寬敞空間感極大。全屋室內以白色為主要色調，整體感覺十分舒適。而獨立屋外有塊大草地，環境亦相當清幽優美，他表示：「終於，買咗我人生第一個海外物業。從來冇諗過可以用呢個錢full paid買到一間屋，亦冇諗過每個月竟然可以收到呢個租金。最鍾意係所有盤都係連租約，即買即收租，真真正正嘅被動收入。」好友湯洛雯亦被大屋所吸引，並留言：「Can you hire me（你可以僱用我嗎？）」Bob亦回覆表示：「你想做咩職位。」

從相關的網站顯示Bob入手的獨立屋位於美國Cleveland（克里夫蘭），面積約1000呎，售價為95,000美元（約745,000港元）。該獨立屋1902年建成已有120年歷史，而成交日期為今年5月，現已成功租出。而該獨立屋內設有兩間臥室、書房和浴室，另外還有地下室、獨立車房和私人後院。並表明浴室和廚房已經翻新。