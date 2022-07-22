【是日通勝】

農曆六月廿四

壬寅年 丁未月 丙子日

吉時：晚上11時至1時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：理髮、祭祀、裁衣

忌：作灶、修廚、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、16、22、47

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：事業運不錯，但財運稍遜，收入不似預期。

金牛座：揀戀愛對象要看人品，不要只着重外在美。

雙子座：運勢非常好，但切忌得意忘形，應保持低調。

巨蟹座：不在其位，不謀其政，越俎代庖是職場大忌！

獅子座：財運欠佳，便宜莫貪，否則破財風險極高！

處女座：迎來倒霉的一天，不妨放慢腳步，自我反思。

天秤座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

天蠍座：逞強性格易惹麻煩，謀事一定要腳踏實地。

人馬座：身心狀態一般，進補要因應體質，不可亂來。

山羊座：人緣運稍遜，與同事合作要懂得互相協調。

水瓶座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

雙魚座：懷着一顆善良的心，運氣差也可以大步檻過。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）馬 人緣差

鼠：有伴侶者要保持冷靜，避免陷入三角戀。

牛：獲財神眷顧，努力工作，錢途一片光明。

虎：心思縝密，工作態度嚴謹，表現受肯定。

兔：做事任性，獨斷專行，易跟同事鬧不和。

龍：人緣甚佳，陪家人享用美食，樂也融融。

蛇：與同事合作愉快，事業發展更上一層樓。

馬：是日沖煞，人緣欠佳，易招惹人事紛爭 。

羊：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

猴：頭腦靈活，好運加持，工作易交出佳績。

雞：無心工作，抗壓力下跌，破財風險大增。

狗：提升自我好時機，努力進修，有利事業。

豬：健康存隱憂，小心飲食，慎防病從口入。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

[ST][ST][ST]家居大細高低之風水關係

無論你的家居是千呎豪宅，還是豆腐膶這麼細的居所，其風水外局的山巒情況差不多，因為你站在大屋或細屋，望出窗外，其山形水流與八方卦宮的形態是一樣的，所以外在的風水，興旺與衰退分別不大。

屋之大細，以屋內的風水而論，差別非常大。細屋內的八卦方位，所佔用的空間非常細小，一張睡床，可以佔去兩、三個八卦宮位，甚至四、五個卦宮。相反，大屋內八卦方位自然較大，同樣一張睡床，未必需要佔用一個卦宮位置。一個卦宮的氣場澄明，多個卦宮的氣場雜亂，對人的影響顯而易見。

一幢大廈幾十層高，低層與高層的空間一樣，其廳廚房廁分布一樣，所以其風水內局是一樣的，但高層與低層望出去的景象不一樣。高層望山，視覺近在咫尺，而且山的高處形勢清楚；但低層的視覺遠一些，山之低處清晰而高處模糊。另外，河流影響低層多於高層，這就是高低層外局風水之不一樣。

陰陽四象的生化，等於高層大屋、高層細屋、低層細屋、低層大屋，這四種外巒頭內理氣，可衍生出不同的風水局面。配合八個方位坐向與元運，造就每間屋有不同的風水變化，其風水理論，可講述千變萬化的人生百態。