余香凝忘命喪跑樓梯　事後始知懷孕猶有餘悸

視帝王浩信與余香凝（Jennifer）首度合作新片，由於兩人都是「戲痴」，拍攝時默契十足，浩信更「施魔法」令Jennifer瞬間入戲！其中一場跑樓梯戲，她更瞓身喪跑，但原來當時已有身孕不自知，事後當然抹一把汗！

Jennifer於吳雨有份監製的電影《心裏美》中，與好戲之人王浩信合作，雖是首度合作，但兩人默契十足，浩信大讚Jennifer拍戲非常用心，他謂：「我哋默契好好，我覺得佢係一位好用力捽自己嘅演員，呢種狀態會令其他演員有心痛、有刺激，但戲無一個人做，要大家互相擦出火花，令每場戲更加有層次。」

Jennifer亦指浩信是一位很好的拍檔，好似其中一場她與父親嗌交戲，自己一時間未入到狀態，對方好似演戲導師般問了她幾條有關劇情的問題，令她很快便可入戲，很感激對方；除此之外，有場過馬路戲份，亦多得對方在自己失神時拉一把，否則，命喪輪下。

除了險些被車撞，Jennifer於一場跑樓梯戲中，亦有「忘命」演出！據知，她有場戲是喪跑樓梯，事後才知有身孕，令成個劇組都抹一把汗！Jennifer亦指該場戲很難忘，因當時自己都不知有孕，就劇情推進搏命喪跑，幸沒事發生，平安度過。

戲中余香凝與父親關係緊張，戲外，她亦直認跟父親曾有隔膜，最後因明白生死無常，決定打破困局，不想人生留憾。視帝王浩信近年進軍影壇，受訪時亦明言「恨拍電影」，希望嘗試不同挑戰，雖仍是影壇新丁，但他已為影壇出力，今次乃因疫情關係，電影拍攝數量驟減，浸大決定首次投資院線戲，讓學生有機會實習，製作費當然不多，但為幫一班學生，王浩信亦願意片酬將就一下，他謂：「確係收開心價，好開心有空間可以支持香港一啲中小型製作而又有心嘅電影。」