波波密語︱黃婧靈入世未深　以筱靖為鑑學做人

《繽FUN星網》新推出泰國地道美食平台After5特約節目《波波密語》，由36E「無綫性女」黃婧靈（波波）獨挑大樑做主持，今集請來亞姐出身的敢言代表筱靖（Manecy）做嘉賓，與波波開香檳密密斟。雖然首次見面，但兩女雞啄唔斷講唔停，入世未深的波波，尤其對前輩筱靖自爆曾多次失言被高層照肺特別有興趣，似乎是借訪問為名，取經為實！

於加拿大長大的筱靖，爺爺為中國酵母引進之父陳培，還獲得國務院頒發終身成就獎，家族背景強勁。2007年返港參選亞姐，並進身港澳特區賽區12強，繼而成為亞視旗下藝人，惟2015年因亞視財困欠薪，筱靖講出一句：「出糧係天經地義！」而被亞視雪藏，其敢言性格令人留下深刻印象，至2016年，筱靖進軍飲食界，投資7位數打造德國餐廳，成為商界女強人。

對於成為敢言代表，問到有否擔心得罪人？筱靖坦言：「我長期得失人，但得罪咗人，人哋嬲我都唔知，試過同師妹去台灣，我喺架車倒後鏡照鏡，師妹講嘢我冇應佢，當佢問我點解，我好隨意答，我眼中只有我自己，點知師妹喺幾年後摷番出嚟講，原來係咁耿耿於懷。」

雖然個性率直，但似乎並未必人人能接受，筱靖自爆以往經常被高層召回公司「照肺」，惟她依舊我行我素：「我咁樣去講嘢有問題？我睇到其他女仔嘅方法係人哋會問啲咩，佢哋可以扮傻就竄走咗，但我嘅位置係冇必要扮傻，係咪先？」面對大眾「有嗰句講嗰句」，即使卸下藝人裝甲，筱靖與男友相處也沒有分別，她笑說：「我哋相處到，因為佢直頭會同你講，你安排晒，我生日我自己安排買機票，自己去玩，最後只需要畀張單佢就可以。」

至於《Thai多嘢講》環節，泰籍華僑「年糕」就教大家分別顏色，但不說不知，原來泰文入面，顏色的「色」字發音為「屎」，彩色叫「奶屎」，啡色叫「屎諗旦」，波波聞言眉飛色舞，不斷屎來屎去，場面搞笑；至於今集《Thai易COOK》環節就推介冬陰功海鮮湯，好辣的網友請不要錯過！

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