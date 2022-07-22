張紋嘉爭住認老　不甘被世俗框住自己

藝人張紋嘉（Crystal）踏入生日周，她去了到酒店「宅度假」，她寫道：「慶祝一下之餘，其實係對自己好啲，係煩囂嘅生活，令身體可以內到外都放鬆一下。」房內的玻璃窗台給她最驚喜，形容是打卡位。

她更寫下長文，笑言不會講自己幾多歲，怕自己也會被嚇倒，她說：「好多人都會，在你身邊告訴你這個年紀應該要怎樣了，告訴你，女藝人這個年紀會很難！告訴你，女藝人不持久，又或者別人認為我這個年紀的成功，應該要紅要做到女主角，不能的話，要為自己退下來作打算。對我來説講真的It's OK！（唔係因為唔成功已睇化，我真係覺得我老啦，我比較重視嘅係另一啲嘢）」

她續寫：「要我回去做青春歌手，要我做那些20幾歲的女主角，簡直無可能！但就代表演藝事業就完結？我只是不相信這條formula，不相信是完結，我不敢説去到這個年紀會闖出另一片天，但的確我覺得總有屬於我們這個年紀女人的一個樂園！所以亦不要被世俗框架框了自己。或者到了這個年紀的階段，我只求自己做到好作品，而不是做別人眼中的成功。」

她坦白指過去幾個月的確面臨一個好大的課題，一言難盡，她好感激身邊有很多愛自己的人，關心自己的心情，願意聆聽自己，而不是來八卦，和有很多都支持自己，而不是落井下石的。生命的課題永遠都是令我變成更好的自己，感謝幫我跨過的每一位。對今天是我的生日，的確是一個特別的日子，近年的這一天我心情都很複雜，所以都要繼續祝福大家永遠看到善良！」