東方日報C1：劉雅瑟經歷墮落迷失　自封最窮影后

出爐金像影后劉雅瑟，十多歲便離家四出「遊歷」，參加內地音樂選秀節目成名再「改行」當演員，背景與前輩周迅相似。她笑指自己不是特別聰明的演員，過往浪費太多時間在等候機會上，且可能是「最窮影后」，但堅持不改初心！

入行18年的劉雅瑟憑主演電影《智齒》三度奪影后獎，其中於剛過去的《第40屆香港電影金像獎》躍登「最佳女主角」。她形容聽到宣布賽果時「眼前一黑、腦內一片空白」，而手上獎座如千斤重，不忘告訴自己日後要多加努力不負眾望。

劉雅瑟得獎後掛在嘴邊的第一句，是提醒以後接戲「重質不重量亦不重錢」，她承認自己或許是「最窮影后」：「拍了首部電影《十三棵泡桐》，得到《第十九屆東京國際電影節》的評委會特別獎，當時人氣蠻高的，但漸漸沒有人再找。我寄住在朋友家，幸而食飯不用錢，結果數年下來我也在浪費時間等待，墮落、迷失及痛苦等字眼可以全用在我身上！後來發現自己依然蠻喜歡演戲，直至遇到電影《荒野咖啡館》，即使接演也賺得很少，根本稱不上是片酬，結果看了劇本還是覺得要爭取演出！」此片為她贏得山西的「平遙電影展費穆榮譽最佳女演員」。

驀然回首，她樂天地表示：「我只演了3次主角，3次都拿了獎，證明我直覺很準，不過我很窮，但如今又不能這麼說，因為老闆（楊受成）會覺得很沒面子，哈哈！」對於得獎後理所當然的片約紛至，她坦言：「還是只想爭取有挑戰及有發揮的角色，不想拍太多，否則太累了。」

她形容「一間好公司對一個演員來說相當重要」，過往十多年，她自爆曾多次主動與經理人公司解約：「原因不好說，但多謝他們放生我，也證明我當初的決定沒有錯，現在我對英皇信心足足，簽一世吧！」她自爆原來當初遇上英皇經理人前，有一間北京公司有意簽約栽培她，雙方只欠動筆，她說：「後來有朋友引薦我給英皇，對方竟然連一部我演出的電影也沒看過，但我已即時決定推掉北京公司，跟他簽約，我覺得現在很有依靠，心也踏實了。」

從林家棟身上學演員道德

劉雅瑟覺得自己平平無奇，算不上是個聰明絕頂的演員：「以前拍戲認為自己不重要，演得不好導演也不在意，我就繼續下去沒有進步，這是個惡性循環，直到拍攝《智齒》時，我終於知道自己很重要（指出任女一），所以主動和導演鄭保瑞溝通，我首次這麼勇敢。（男主角林家棟怎樣幫你？）他是一個很棒的前輩，從他身上學懂很多，尤其是演員道德，知道演戲不可以只顧自己，成功着眼於與對手交流。」接下來她將要返內地，夥拍甄子丹演出《天龍八部之喬峰傳》，她笑說：「首次與子丹哥合作，知道他要求很嚴格，我就是喜歡這點呢！」

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