雖然成年人每天應有7至9小時睡眠時間，但科學家發現，若每天睡眠超過建議的時間，反會增加患高膽固醇風險。

【特約報道】夏日炎炎正好眠，睡個好覺能增加免疫力。德國睡眠專家曾比較睡眠和清醒的T細胞，結果發現睡眠中的T細胞的激活整合素的水平高於清醒時，顯示睡眠具有改善T細胞功能的能力。T細胞是淋巴細胞的一種，源於人類骨髓內的造血幹細胞，可分泌淋巴激素及活化免疫細胞，具調節免疫系統或抑制病毒的能力，在免疫反應中扮演重要角色。

不過物極必反，瞓得過多未必好。成年人每天應有七至九小時睡眠時間，科學家警告，若每天睡眠超過建議的時間，反會增加患高膽固醇風險，死於心血管疾病的危險增加49%，甚至大大提高中風的機率。傳統中醫也有相同意見，《黃帝內經》中記載「久臥傷氣、久坐傷肉」，躺太久會導致經脈中的氣運行不暢，形成肺氣、脾氣、心氣、腎氣的不足。氣不順血不暢，心不順五臟不調，繼而全身浮腫、易感疲倦、易受病邪入侵。坐太久不活動則影響脾胃，脾為後天之本，主四肢肌肉、消化運化，久躺久坐肌肉越來越鬆弛無力。長時間躺著坐著不動，身體健康一定有問題。

假若你總是覺得瞓極唔夠，無論躺多久，一覺醒來仍是倦怠乏力、四肢沉重，在中醫學上稱為「多寐」，大多是由於陰盛陽虛所致。陽主動，陰主靜，故陰盛則多寐。大醫家李東桓《脾胃論》說：「脾胃之虛怠憜嗜卧」，朱丹溪《丹溪心法》：「脾胃受濕，沉困無力，怠憜好卧」，均指出脾虛濕困會引起多寐。脾主運化，負責消化與吸收食物，將養分及水液電解質傳送給各個臟腑。若脾臟功能較差無法正常化濕，夏天外濕趁機入侵體內擾亂脾臟，降低化濕功能，形成內濕浮腫；重要電解質的不平衡，導致肌肉代謝異常，能量的產生及利用失常，所以四肢軟弱怠倦無力。

只要好好調補，著重燥濕健脾、活血通絡、益氣溫陽，便可以趕走陰濕，解決夏日多寐的情況。可多吃黃色黑色食物，能幫助身體健脾補氣、行氣及祛濕。大家亦可以把半碗已泡軟的赤小豆放入燜燒杯，加少許桂圓、杞子、紅棗，用熱水沖焗，祛濕補陽效果不錯。

即使是夏日炎炎，也不宜瞓得太多。應與天時相應，早上陽氣生發時做適當運動，多曬太陽；夜晚陽氣潛藏入裡時入睡，才能真正緩解疲勞，保持身體健康。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。