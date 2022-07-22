獅子山下2022︱延續半世紀經典　6個全新單元娓娓道出香港情

香港電台（港台）於1972年製作首部電視劇《獅子山下》，揭開了港台寫實劇的第一頁。半世紀以來《獅子山下》的故事都是香港人的真實寫照，今年適逢該劇開播50年，港台製作《獅子山下2022》延續經典，當中六個單元包括《得閒飲茶》、《我們的開學禮》、《快樂起舞》、《紅花樹下》、《四季歌》以及《麵糰家族》，滿戴一幕幕港人故事，港台更特別邀請林子祥重新編曲及主唱金曲《獅子山下》，片尾曲《傳承的歌》則由其子林德信主唱。《獅子山下2022》由明日（23日）起逢星期六晚上9時港台電視31播出，港台網站、流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫。

劇集播映前港台特別推出《繼往開來50年》環節，由《獅》劇導演之一的梁榮忠訪問《獅子山下》「開山祖師」前廣播處長黃華麒回顧《獅子山下》的誕生。黃華麒憶述當年希望透過戲劇呈現當下的社會問題：「當時我喺廣播道港台遠望獅子山，山腳都係横頭磡徙置區同木屋區，居民都係草根階層。我提議製作一個關於社會民生嘅電視劇，劇集就定名為《獅子山下》，透過住喺七層徙置區『德叔』一家六口三代人嘅故事，反映香港七十年代初小市民嘅生活，展現港人自强不息、守望相助嘅獅子山下精神。」他稱為加強電視劇的逼真程度，當年劇組會帶同演員落區搜集資料，讓他們親身感受真實環境，1947年開拍單元《祖母的祈求》之前，劇組帶主角曾江到愛秩序灣「艇上屋」作實地視察，甫到場，曾江便被眼前難以想像的惡劣生活環境所震撼，感觸到滿眼通紅。

黃華麒透露其中有兩個單元對他來說感受至深，分別是《亞珠》及《別後》：「《亞珠》係真人真事改編，當年製作組留意到一段新聞，有個細路女屋企火燭，佢雖然逃咗出嚟，但又走番入火場救番其他小朋友，但最後犧牲咗自己生命，係一個好感人嘅故事。我們認為呢件新聞好值得寫成《獅子山下》故事。」他表示當時找來的小演員當主角，跟新聞報道的女孩年紀相若。戲中的女孩一手抱着嬰孩，另一隻手還要拖着兩個小朋友，那些小朋友不是她的弟妹，只是幫忙照顧鄰家孩子，故事呈現女孩樂於助人的精神，播出後坊間共鳴和回響也相當大。

至於《別後》以浪漫愛情悲劇手法吸毒題材，他說：「徐小明飾演染上毒癮嘅男主角，佢為咗錢甚至會截停的士，伸手向車入面嘅乘客攞『貼士』，點知有次發現車入面嘅乘客係前度覃恩美。兩個人久別重逢，互相愕然對視，佢哋嘅演技真係無得頂，覃恩美難以置信、失望咁走落的士，望住生活潦倒嘅前男友丟臉離開。製作組當時返去看睇番拍攝嘅毛片，都忍唔住話：『點解連的士都好有戲！』就連部的士落寞咁駛走都好有感覺。」

跨越半個世紀，劇集《獅子山下2022》秉承獅子山下的港人精神，製作出六個人情味濃的動人單元，由梁榮忠導演、編劇兼主演的《得閒飲茶》講老父在在毫無先兆下突然失蹤，三名子女在尋找過程中現原來他們對父親並不了解，並從中作出反思；馬浚偉、劉心悠及郭羨妮演出的《我們的開學禮》關於香港大學教授與內地女講師因文化差異而鬧出不少意見及笑話，同時反映出教育家如何以生命影響生命；《快樂起舞》中女主角透過寄情跳舞來忘記父母離異及生活上種種不快，卻因意外而令雙腳失去活動能力及入生意義，父母為鼓勵女兒而重修舊好，女兒終從跌倒中重新站起來；《紅花樹下》講三名年過半百的好姊妹，三人在人生路上各有不同際遇但友情始終不變；《四季歌》的女主角自小便被家人送走，由養母收養，直至年近60才收到生母電話主動相認，並要求她捐出腎臟拯救親妹，令女主角內心大為掙扎；《麵糰家族》中太保飾演的康叔與太太多年來守着離島的麵包店，早已搬到香港島的兒子與太保經常一言不合就鬧交，兒子因母親過世而返回離島，見到年邁父親的落寞背景而有所感悟。