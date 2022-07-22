嚴崇天同黎紀君再合作美食節目　不會欺騙觀眾

主持人嚴崇天與藝人黎紀君（Christy）為開電視合作節目《夠鐘食晏2》，2人相當老友，工作前後更約埋揼骨，不過他自爆一向對靚女有「偏見」，去年拍《夠鐘食晏》時跟她唔認識，以為靚女等如有公主病，估不到Christy勤力盡責從不遲到，仲愛心爆棚，對她另眼相看，他說：「我仲見證住佢兩次榮升做媽媽，因為拍攝兩季節目途中，佢有領養狗仔，仲有喺我哋節目出鏡添！」由於每日都會拍3間餐廳，中間空檔他們就相約揼骨，他說：「最鍾意去妹頭（盧頌恩）嗰間按摩店，夠舒服，我哋講笑話下次其實可以開拍《夠鐘揼骨》，應該幾好玩！」

今次拍第二輯，共試勻60間餐廳，包括中韓日泰意法馬來西亞菜式，連寵物餐、生酮飲食都有，他說最好笑是他們不愛吃牛油果和芫茜，但拍攝期間偏偏經常遇上：「結果依家愛上咗。」

嚴崇天覺得食物好吃便讚，若遇到強差人意的食品，堅持不會欺騙觀眾，他搞笑地說：「如果唔好食嘅，我哋都只會食一啖，同埋唔會讚，觀眾眼睛雪亮可以留意到！」對於拍攝飲食節目，省回不少食飯錢，但他試過有次「唔識死」中間照吃午餐，結果到拍攝下一間餐廳時，忍唔住同導演講見到美食也想嘔，認真尷尬。