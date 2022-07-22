【打卡熱點】和大口仔約會？甜品世界等緊你！

鐘聲響起假期的信號！在大家為本周的工作作最後衝刺時，就繼續由小記為大家搜羅周末好去處，加上今個星期還迎來了DSE放榜的大日子，放下心頭大石的考生們都要好好玩一玩、鬆一鬆。既然大暑殺到，不如就探一探兩大室內人氣打卡點啦！

【公開戀情！大口仔露營音樂之旅】

在《Sanrio Character Ranking 2022》中榮奪香港區最受歡迎角色第1位的大口仔，為了答謝一班粉絲的支持，特地帶來女朋友nako-chan及弟弟maakun，由即日至8月20日進行「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」主題活動，場內不但設有6大山系露營打卡裝置，還有大口仔期間限定店，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。

此外，當然不可錯過商場優惠，由即日至7月31日商場推出「MOKO夏日消費賞」及「6PM後加碼賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享高達HK$1,100回贈。另外，即日至8月31日更有「逛．即賞」及「東鐵．搭．即賞」，優惠包括憑會展的即日門票、實體或電子入場證明，可於MOKO換領HK$40餐飲贈券、星期一至五享的「搭．即賞」（港鐵綫過海段乘客凡出示有效乘搭記錄，即可換領MOKO POP HK$30 贈券）及「6pm後．放工消費賞」（乘東鐵於六時後在商場消費滿HK$500，可額外獲賞HK$50指定商戶贈券）。

【好吸睛！繽紛甜點世界】

召喚甜品控！海外超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」甜蜜登陸東港城，展館內除了設有4個海外主題裝置外，香港站更特設獨家的「情迷『彈』撻樂園」主題區，把香港特色之一的蛋撻破格化身彈床，既新奇又好玩。商場更引入近年大熱的元宇宙虛擬世界概念，與「The Dessert Museum」合作推出全港首個「元宇宙甜點藝術展覽」，玩家可以透過智能電話穿梭於虛擬與現實，感受嶄新科技帶來的互動遊戲樂趣，更可換領限量的「The Dessert Museum」獨家元宇宙主題虛擬道具NFT及HK$100東港城零售電子贈券。

場內更設「VR超現實甜蜜體驗」，可於現場通過VR虛擬實境裝置，進入元宇宙展覽，與全世界玩家見面！玩完後可到「The Dessert Museum」期間限定店品嘗多款注目度滿分的甜點，體驗多重感官的甜品盛宴，活動舉辦至2022年9月4日止。