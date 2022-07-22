拉丁天王Ricky Martin獲外甥撤銷亂倫指控　還清白拍片答謝粉絲

拉丁天王Ricky Martin本月初於家鄉波多黎各被21歲外甥Dennis Yadiel Sanchez入稟指控兩人偷情亂倫7個月，2個月前分手後被Ricky騷擾，因此申請臨時保護令。Ricky昨日（21日）原定現身法庭作供，不過Dennis自行撤銷保護令，案件告一段落。Ricky律師其後發出聲明表示：「指控者自行申請撤銷案件，這事件就是一個有問題的人製造沒有根據的虛假指控。我們慶幸客戶得到公正結果，可以繼續生活與工作。」他們早前曾指Dennis患有精神病。

Ricky重獲清白後，穿上西裝拍片剖白：「我過去兩星期，都唔可以親自話自己清白，因為我要跟法律程序，要見到法官時先講。」他為案件完結感到舒一口氣，但指案件為他與丈夫Jwan Yosef帶來很大困擾：「多謝上天呢啲指控被證明係假，但我老實同大家講，件事對我、屋企人同朋友嚟講都好大傷害同打擊。我唔希望同樣事情發生喺其他人身上。」他亦祝福指控者：「我祝佢好運，希望佢搵到幫助，可以展開充滿愛、真相同喜樂嘅新生，唔好再傷害其他人。」最後他希望通過音樂得到治癒，想快點回歸舞台，又答謝每個留言支持他的粉絲。