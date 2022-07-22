【po相谷人氣】「爆炸頭」徐麟得50個Like　梁超怡晒線大勝

《2022香港小姐競選》即將舉行，一眾候選港姐除了開始接受密集式訓練外，餘暇時都不忘爭取機會吸Like，在社交網晒靚相來谷人氣。當中因為捍衞「爆炸頭」髮型而被封為「女版曾比特」的1號徐麟（Astrid），身為博士生的她腦筋急轉彎，網晒在海灘所拍的獨照，相中的她身穿短裙仔並回眸一笑，即吸引其他候選港姐包括14號「翻版孫藝珍」梁超怡及13號邢慧敏等讚好，當中以邢慧敏最醒目，一眼就睇穿Astrid的招數：「哇！初戀呀！」Astrid立即打蛇隨棍上回覆：「依家日日聽《初戀》！」曾比特早前唱《初戀》唱到人氣爆燈，Astrid擺明食住「女版曾比特」個朵！

用心良苦，可惜的是，截至昨晚（21日）晚上11時，出招玩「初戀feel」的Astrid，這張相只有50個Like，相信她真的要向「翻版孫藝珍」梁超怡學習！有幫手「畀Like」、令Astrid有「齊頭」50個Like的梁超怡，同樣都是在沙灘取景影靚相，身穿Deep V短裙仔，扮可愛雙手掩面，又撥頭髮，4吋養眼的事業線「不經意」地突圍而出，吸了314個Like！雖然Like數比Astrid多，但梁超怡這輯索照放了2天，Astrid張相放了12小時，不過論吸睛度，始終是梁超怡略勝一籌！