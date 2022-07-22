徐睿知孭飛劇大結局　范冰冰客串《Insider》無助收視

內地女星范冰冰於2018年捲入逃稅風波後淪為劣迹藝人，還被內地演藝圈封殺，今年初她被爆秘密到韓國為韓劇《Insider》拍攝客串的場面，而該集於昨晚（21）播出。

昨晚播出的14集講述姜河那飾演的金耀漢與李俞英飾演的吳秀妍以教唆殺人罪捉拿許成泰之後，打算逼他承認其他罪行，卻被文盛瑾發現他們的計劃。范冰冰之後以澳門黑幫代理人身份去找韓寶凜，身穿黑色西裝的她霸氣十足，韓寶凜見到她後便用英文問：「你為甚麼在這裏？」范冰冰用英文說：「今個星期已經換了兩個經理，你到底怎麼辦事的？」韓寶凜便問：「你是我的代打嗎？」范冰冰便答：「我不是代打，而是代替你，你被解僱了。」她之後命令手下說：「將訊息散播出去，誰能殺死金耀漢，誰就是賭場的下一任經理。」

不過范冰冰的登場未能挽救收視，昨晚一集平均收視僅錄得2.609%，比上集下跌0.172%，而同時段播出、「恐怖情人」徐睿知主演的《夏娃的醜聞》於昨晚大結局，講述朴秉恩在幫徐睿知報仇後選擇將車駛落懸崖與妻子裕善同歸於盡，親睹朴秉恩自殺身亡的徐睿知傷心欲絕，劇集以悲劇告終，該集平均收視錄得4.497%，是開播以來最高收視。