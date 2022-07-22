拒絕同兒子曾國祥合作　曾志偉笑言：唔想叨佢光

無綫總經理曾志偉、藝人張穎康、李思雅、戴志偉和歌手李麗霞（黑妹）等今日（22日）出席活動，提到兒子曾國祥在金像獎頒獎禮上寸爆老竇，志偉笑謂兒子懂開他玩笑，證明大個仔，他說：「去到人哋地方要畀面人哋，啱嘅，證明佢大個仔，識講嘢。（佢話無遺傳你高度？）佢係肥咗，高度唔知係咪後期加工。」

曾國祥憑電影《少年的你》獲得《第39屆香港電影金像獎》的「最佳導演」，由於去年無實體頒獎禮，今年才上台補領獎項，志偉稱是二次開心，希望兒子下一部有好成績，繼續攞獎，問到父子是否有機會合作拍戲？他說：「以前佢細個好少同佢合作，希望佢憑自己功勞，唔想畀人覺得因為老竇先拍到部戲，依家我亦唔想同佢合作，唔想因為佢我先有機會拍戲，唔想叨佢光，不過平時同佢少見面，如果一齊拍戲可以見面都幾好。」

另外出爐金像男配馮皓揚（羊羊）入讀無綫藝訓班引起網民熱議，志偉稱羊羊未攞獎前簽訓練班，是想多學習，他說：「電視台係一個好地方畀大家學習和磿練，拍劇係長時間，有唔同角色，佢咁後生，有多啲時間深造，可能有獎之後好多片約，等佢平穩心情先。（佢演技好過導師？）慢慢就知，佢拍咗一部戲，陳德森唔係藝人，羊羊係考慮過先入讀，虛心學習條路會更長，對佢嚟講係一個好選擇，我會同佢傾吓，睇吓佢內心點諗。」並透露下周會約見羊羊。