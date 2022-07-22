林志穎出事前畫面曝光　為兒子Jenson戴頭盔以保安全

台灣藝人林志穎發生車禍，據知當時6歲兒子Jenson都喺車上，幸好未有表面傷痕，有網民上載相信係林志穎出事前嘅畫面，見當時林志穎與兒子同框，佢正小心翼翼為兒子戴上頭盔，做足保護措施，而相中林志穎身穿嘅衣服，顏色亦同現場受傷男子身上嘅衣服同出一轍。據現場照片可見，民眾當時幫忙抱Jenson上救護車擔架，雖然佢冇外傷，不過胸部、肚子都有輕微疼痛情況。其實Jenson向來熱愛賽車，經常跟林志穎出車，有望繼承其衣鉢，而喺上月，林志穎先同完Jenson練車，林志穎化身教練，默默在旁支持。而翻查其社交網，佢最後更新則係於昨日（21日）上載與弟弟一同現身地盤嘅合照。

其實身為賽車手嘅林志穎，並非首次炒車，佢2年前曾透露，因賽車時翻車造成腳掌粉碎性骨折、頸部移位、腰椎骨折等，連醫生都出最後通牒叫佢唔好再揸車。而佢早喺1999年、25歲時已成立自己嘅車隊，並於26歲拿下賽車生涯首個冠軍，及後獲獎無數，更成為台灣首位國際方程式車手，兼勇奪「超級房車賽」四站冠軍之大滿貫佳績。其名下亦有不少珍貴名車，甚至要將紅色F1法拉利賽車放於家中客廳作裝飾。