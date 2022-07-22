楊沛宜真空上陣挑戰性感底線：只係得布條遮住上身！

藝人楊沛宜（Toto）及前落選亞姐許嘉欣（Connie）今日（22日）出席本土原創漫畫發布會，2人有份演繹漫畫中的角色，Toto表示其角色是地底族女生，很有肌肉線條，她本身有參加健美比賽，自認跟角色要求脗合：「我個角色嘅衣着好性感，係我幕前嘅性感底線，因為只係得布條遮住上身，要真空上陣，我遲啲會着住角色服裝現身動漫展，但因為會場限制，到時要加少少布遮住，但之前影咗啲造型照就真係原汁原味。」

至於Connie透露其角色是人魚族，性格可愛、真性情及愛講粗口，她笑言：「我本身好擅長水上活動，潛水、游水都好鍾意，而且我都經常講粗口，因為我成日打機，個人又比較男仔頭，打機就會爆粗，講粗口講到畀阿媽鬧。我套服裝都係好性感，件泳衣中間開叉低到落肚臍，動漫展當日會着，現場咁多人都有少少擔心走光，我會癡多啲膠紙。」

而同場的網紅Sau Sau也會演繹漫畫其中一個角色，她稱：「我個角色係一位武者，性格開放爽朗，鍾意挑逗人，同我真人性格好脗合，個角色簡直係為我而設。」此外，她將於動漫展推出首本個人寫真：「我搵咗三個唔同攝影師幫我影，帶出三種唔同風格，主題以性感為主，一定唔少得比堅尼，仲有啲接近全裸嘅造型，但影得好有藝術感，而唔係色情。我今年25歲，我覺得女仔最靚係25歲，所以就想出寫真留番個美好回憶。」