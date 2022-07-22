鐵板餐變奏　用料配搭升級

坊間除高級的日式鐵板燒，也有很多親民鐵板餐，小時候吃的大多是牛扒、豬扒或雜扒，倒醬汁時鐵板冒煙和發出滾燙的聲音，香氣撲鼻。近日有餐廳推出全新的鐵板美食，不單食材升級，配搭亦見新穎，讓人回味無窮。

矜貴食材入饌

平民化的鐵板餐和車仔麵，都可以和奢華拉上關係。沙田的香港永年車仔麵茶冰廳近日於晚市推出期間限定的港式慢煮鐵板套餐，重點推介的招牌鐵板佛跳牆車仔麵，內有紅燒八頭鮑、鮑汁燜花膠、蜜餞金蠔、蠔皇大花菇、老虎蝦乾及金華火腿，燜煮後再放上鐵板，淋上鮑汁，鮮味十足。另外還有各款肉扒，包括美國安格斯封門柳、頂級肉眼扒、西冷，日本名古屋雞扒、西班牙熟成白毛豬扒和挪威三文魚扒等，肉扒慢煮2小時後，配蔬菜和醬汁，啖啖惹味。套餐還有沙律或湯品、飲品，必定飽足。

清新仲夏之旅

在夏天，食肉獸在大啖食的時候，也要來點蔬菜平衡一番。鐵板料理店Pepper Lunch因應季節，由現時至9月30日推出限定的「仲夏田園」系列，當中包括法蘭克牛扒、番茄芝味黑椒牛肉拼雞肉飯、番茄芝味蔬菜黑椒牛肉飯、黑椒燒牛肉沙律及黑椒燒雞肉沙律，每款都加入多樣時令蔬果配搭，如法蘭克牛扒配粟米和西蘭花，番茄芝味黑椒牛肉拼雞肉飯和蔬菜黑椒牛肉飯加入番茄蓉和檸檬提鮮，減低油膩感之餘，飲食更均衡。客人選擇扒餐的話，可用優惠價將米飯轉做搖搖沙律，口感更清爽。由現時至8月31日，惠顧指定分店的任何鐵板加配指定系列汽水，可免費升級至22安士。