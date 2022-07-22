前港姐寇鴻萍逃稅案獲准保釋候判　老公梁廷鏘擔心：佢未試過咁淒涼！

現年60歲的1982年港姐季軍、現從事保險業的寇鴻萍遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，早前裁決全部控罪罪成，期間寇還押在懲教署看管，原定在今日（22日）在西九龍裁判法院判刑，暫委裁判官曾慶東卻計錯索取背景報告日子，故判刑應該是在下周五（29日），辯方律師今日在庭上申請保釋，寇鴻萍獲准保釋候判。

今日中午12時，許寇鴻萍現身法院，穿黑色外套、束起辮子，精神不俗，她一見坐在公眾席上的老公梁廷鏘，即向老公揮手。辯方律師提出申請保釋，理由是被告人不會棄保潛逃並會準時出庭，指索取背景報告期間毋須還押，並提出加大保釋額及會遵守額外條件等。裁判官期間提到被告的感化報告已完成，最後獲准保釋條件，由原本1萬1千元（每張傳票1千）加至5萬5千元（每張傳票5千），被告需每日下午3時至6時到灣仔警署報到、期間不得離港，要在提供的住址居住，寇鴻萍離開法院前需要約見感化官，1時許仍未見她離開。

梁廷鏘在庭後受訪，對太太獲准保釋鬆了一口氣，他謂：「佢未試過咁淒涼！」（擔心判刑？）到時睇吓大狀點搞。」兩名女兒沒有到場？他表示不需要，問到是否會在家中煮大餐等媽媽，他則笑而不語，並與律師先行離開。

到了下午3時許，梁廷鏘從法院接走太太，梁手拿着透明膠袋，內裏放着應該是寇鴻萍的羈留期間的私人物品，寇鴻萍尾隨其後，2人不發一言離開。

案件編號：ESS 18088-98/20