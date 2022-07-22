水陸兩用車　極速水上「飛」

面對持續酷熱天氣，相信不少駕駛族在鑽進熱辣辣的車廂時，都跟小記一樣幻想着連人帶車衝落水，換來傾刻的涼意。不過咁，一般汽車衝落水沉硬，除非你揸嗰架係水陸兩用車。講到水陸兩用車，其實早在二戰時便已出現，後來才慢慢由軍用變成民用，用途以休閒玩樂居多。

氣墊加持

美國初創公司VonMercier開發和打造了一款不僅可在草地，還可在水面和冰雪表面移動的Arosa純電動氣墊車。採用開放式駕駛艙及前後單座椅布局的Arosa，配備一對像飛機渦輪般的大圓扇、另一組圓扇相信隱藏在車底及一個厚約8吋的氣墊裝置。操控台跟一般汽車一樣配備電子錶板、軚環、加速/制動腳踏及start/stop鍵，不同的是多配備控制升降的推桿，簡單易操控。

此車主要靠由高壓電池組及3個獨立電馬達組成的純電驅動系統來推動推力風扇，以產生氣動力。車載已獲專利的先進方向控制系統，通過軚環來控制方向，既可向前和向後推進，亦可作橫向移動，機動性十足。據廠方表示，它在水上移動速度可達時速約80km/h。由於車上不設車輪，亦不會找到制動卡鉗和煞車碟，但配備了反推力裝置，跟揸車一樣通過踩下制動腳踏，便可施加反推力以達到減速或停車效果。此外，當然它在水上停下會浮於水面，不會下浸，這點大可放心。

入水能潛

講到水陸兩用車，最深入民心的應該是1977年在占士邦007電影《鐵金剛勇破海底城》裏面駕駛的潛水車 ，可惜當年這一幕不是實景，只是動畫。不過呢個世界確有潛水車，只是比電影遲30年才誕生，指的是由瑞士Rinspeed打造、世界首輛真正入水能潛的水陸兩用車sQuba。

車載由多具電馬達及鋰離子電池組成的純電動系統，其中3具電馬達設在車尾，1個負責在陸地上驅動，另外2個負責在水面及水底驅動螺旋裝置，各具約1hp馬力，配合設在車頭兩個4.8hp的Seabob水中推進器，可於水底及水面分別以大於3km/h和6km/h推進。它能於10米水深穩定潛行 ，期間兩乘員均可透過附設的氧氣裝置呼吸。至於陸上行駛時，最大馬力及扭力分別約72hp及160Nm，完成0~100km/h加速7.1秒，極速約120km/h。得益於精密激光傳感器系統，它甚至能夠在陸地上自動駕駛。

落水能「飛」

採用碳纖複合物料車身打造、整備車重僅825kg的Splash，是比sQuba還要早誕生的 Rinspeed水陸兩用概念車，此車不識潛入，但就識得水上飛。後驅跑車搭載環保的二價渦輪增壓天然氣引擎及6速手動波動，最大馬力150hp，峰值扭力350Nm，0-100km/h的陸上加速時間為5.9秒，極速200km/h。

車載帶有一系列精密傳感器的電子控制液壓系統，只需按下特設鍵，即可由跑車變身落水能飛的水上玩意。原本向天的尾翼會自動翻轉變成置於水中，隱藏於車尾、配備3葉片螺旋槳的Z-Drive驅動系統及車身兩側一對高度複雜的集成水翼亦會隨之翻下到水中，後者還會展開成V形，並且能使Splash升起至水面以上60cm的高度，並作高達80km/h的水面「飛行」。若收起V形水翼，Splash可作一般水陸兩用車，以大約50km/h在水上移動。

世界速度最快量產水陸兩用車

上述提到的3款水陸兩用車未有量產，講到真正有量產的，而水上加陸上速度最快的那便非經英國Prodrive改裝的WaterCar Panther莫屬。Panther大約在10年前由美國加州WaterCar公司以越野鉻合金底盤構建，擁有輕質玻璃纖維車身，車體非常堅固，可承受陸地或水中的極端衝擊。而且它還充滿了美國海岸防衞隊 批准的閉孔聚苯乙烯泡沫塑料，使其不會沉沒。而經英國 Prodrive改裝的WaterCar Panther，透過將所搭載的Honda 3.7L V6 V-TEC後置引擎進行專業調校，令提升至305hp的最大馬力透過WaterCar的專利兩棲傳動系統，經分動箱將動力傳至車尾快艇摩打及4速手動波箱。水中行駛最高時速達70.8km/h，陸上行駛速度則約128km/h。

世界最早出現的軍用水陸兩用車

Volkswagen Schwimmwagen(Type 166) 早在第二次世界大戰被用作德國軍用車。搭載1,100c.c四汽缸Boxer引擎及4速手動波箱，最大馬力25hp。配備四輪驅動(只限在1波時)，前後軸均設有ZF限滑差速鎖及手動式升降懸掛。它之所以水中推進，全因車尾配備可放入及收上水面的螺旋槳。其陸地行駛速度可達約80km/h，而在水中最高時速則為10km/h，想快啲可配合划槳使用。