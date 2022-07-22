人氣和食　全新店好有驚喜

要數近來人氣最勁餐廳，必有壽司郎的份兒，因為一口氣開了多間分店，還間間大排長龍，品牌再下一城，將於8月開設海外首間居酒屋，勢必成為人氣王；此外，多個品牌亦不甘後人，紛紛開設新店加入戰團，好似人氣居酒屋就由銅鑼灣走到荃灣開設新店，仲大玩創意鐵板燒，還供應多款名字有趣玩味的特色料理及雞尾酒呢！

過江龍居酒屋

創意玩味鐵板燒

日本菜除了壽司外，居酒屋也是不少哈日族以及識飲識食的巴絲打所喜愛，因為能嘗到正宗和式料理及感受猶如置身日本居酒屋的熱鬧氛圍；銅鑼灣人氣鐵板燒居酒屋Hungry Monkey最近就將這種地道氛圍帶到荃灣西，開設全新分店，帶來招牌名物御好燒之餘，更主打創意鐵板料理及風味酒餚，以及新店限定雞尾酒及特飲。新店有別於港島店，門面以木色為主調，配合搶眼的螢光招牌及玩味猿人圖案，氣氛十足；店內特設一列長吧枱，一邊是調酒區，另一邊則是鐵板區，大家可柯打特色飲料再欣賞廚師即席煎煮多款惹味佐酒美饌，聞住食材獨特香味暢飲，歡樂時光特別有氣氛，仲有一種猶如置身日本東京新宿夜街居酒屋般，令人懷念；想氣氛再熾熱一點？場內一隅的落地玻璃廂房內設有一張發光的Beer Pong Table，配合餐廳琳瑯滿目的酒精飲品，可以大玩特玩多Beer Pong遊戲，吃得盡情，玩得盡興。食物方面，必食推介非常多，當中少不了招牌的明太子御好燒，用上日本明太子製成的秘製醬汁拌芝士及其他配料，香味四溢，未食先興奮。還有餐廳獨創的港式鐵板燒──港島燒，用上本地食材如叉燒、臘腸、芫荽、蝦米、肉鬆等炮製而成，別具風味。食過甲羅燒的都知傳統會用蟹蓋盛載蟹膏蟹肉等奉客，餐廳就改用橙色蟹蓋型碟，盛載松葉蟹肉、蟹膏和蟹籽，填滿整個「蟹蓋」，用貝殼匙羮臼來吃或與伴菜的凍青瓜同吃，每口充斥住香濃的鮮甜味，而清爽青瓜片更帶來豐富口感，別有風味。不要錯過的還有荃灣店限定的唐揚南國鳳尾，即雞Pat Pat，用上產自沖繩的雞屁股，以高溫烹調，炸至香酥又不油膩，咬開帶脆外層即嘗到脂香滿滿的獨得滋味，當中的軟骨更添加嚼勁與口感，下酒一流。另一新店限定菜是龍蝦，選用澳洲龍蝦，每隻約重13至14両，肉厚又鮮美，大廚即席以鐵板製作，塗上客人自選的海膽醬燒、芝士燒或香草蒜蓉牛油，未食已令人食指大動。名字有趣的「豬茜卷」，以嫩滑豬腩肉片捲住超多分量的芫荽香煎，一口咬下，滿口豬油香與芫荽的清新鮮香，芫荽控必點！居酒屋的另一亮點當然是酒，而荃灣店限定供應多的雞尾酒，有酒精及無酒精之選，包括飛田血腥馬嬲、巨乳黑莓、莓莓你好及綠帽俠、心Up、17碎半等，名字玩味，果香滿滿，女生必試！另有生啤及Highball之選，可以說為該區少有的歡樂時光好選擇！