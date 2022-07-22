郭晉安孖女兒着父女裝　讚周嘉洛吳偉豪演得出色

視帝郭晉安今日（22日）帶同11歲女兒穿父女裝，出席無綫劇集《回歸》宣傳，透露女兒首次觀賞他的劇集，全因正值暑假，加上故事題材正面又健康，更指女兒每晚播畢劇集便追問劇情，但為劇透未有告知她：「每晚都問我官司會唔會贏，我話係商業秘密唔講得，所以叫佢今日嚟問吓啲同劇演員。（仔仔有冇睇？）佢好忙好多嘢做。（咁《白色強人II》畀唔畀個好睇？）應該睇唔到，要返學，同埋佢又怕血。」

對於馬國明揚言今年欲與他及陳豪一起再度稱視帝，安仔不諱言今年成績不錯，但會出現自己打自己情況，問到會否再攞獎？他說：「喺觀眾鍾意啲乜，對上一次攞獎都係幾年前，近年公司好多新人，好似周嘉洛同吳偉豪都好出色，可能係處境劇訓練得好好，所以演出時冇任何沙石，好難得，應該有啲獎鼓勵吓。」

吳偉豪睇錯時間遲到

同劇的吳偉豪於宣傳活動尾聲才現身，透露睇錯時間所致，到場後已第一時間向監製林志華耍冧。對於被前輩郭晉安點名稱讚，他聞言即感謝對方及劇本。談到與游嘉欣的床戲，偉豪不諱言感尷尬，即使拍攝前有做Sit up也似乎沒甚效果，更說：「本身劇本冇寫有除衫戲，但因為角色描述，我都有少少準備嘅。」而於劇中演周嘉洛及偉豪妹妹角色的嘉慧，則表示拍畢該劇後如同多了一家人，所以現時鏡頭外他稱他們為哥哥。

講到日前「兄妹」出動游船P，還有嘉慧緋聞男友許俊豪，由於現場還有另一對緋聞情侶游嘉欣及林正峰，偉豪因而被指是「電燈膽」，嘉慧透露許俊豪是偉豪邀請的：「因為想多人盡興啲，難得可以滑水。（咁係咪拍拖？）唔係，暫時都唔想拍拖，因為真係瞓覺都冇時間（覺唔覺佢追你？）又唔覺，大家純粹係朋友。」