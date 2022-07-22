林志穎18歲擁有首部跑車　愛車如命限量珍藏多不勝數

台星林志穎17歲之齡出道火速爆紅，以「小旋風」之名打入香港市場，曾與張衞健合作電影《逃學外傳》外，愛車如命的他18歲便擁有首部跑車，亦曾演出馬楚成執導，張栢芝主演的電影《極速天使》，飾演職業賽車手一角，寓工作於娛樂。

不過，他在娛樂圈當紅時選擇入伍當兵，退伍後便正式投入賽車事業。1999年，年僅25歲的他成立了自己的第一支車隊ESSO JIMMY RACING TEAM。翌年在珠海賽車場拿到賽車生涯中第一個冠軍，並獲得方程式賽車參賽資格，亦曾在內地參加雷諾方程式國際錦標賽，成為了台灣首位國際方程式車手。27歲時他更獲得「超級房車賽」四站冠軍之大滿貫，成為台灣超級跑車賽年度冠軍車手四連勝。

曾效力過6個車隊的他，更與朋友夾份開車行做老闆。他的珍藏限量名車多不勝數，包括全球限量500輛、索價逾千五萬港幣的名車，連自己家中的客廳亦有擺放了一架紅色F1法拉利賽車。他曾在內地綜藝節目《婆婆和媽媽》中公開豪宅，見客廳擺放了大量賽車用品，例如賽車椅、獎盃及賽車頭盔等，猶如展覽場館一樣。

不過他亦曾因為賽車而導致五勞七傷，2年前他受訪時曾透露，過往因賽車時翻車、撞車，導致腳掌的粉碎性骨折、頸部的3、4、5節移位、腰椎骨折，醫生亦建議他「不要再開了」。他與太太陳若儀育有3名兒子，12歲的大仔Kimi、6歲的雙胞胎兒子Jenson和Kyson，他一直希望將賽車的興趣傳承到兒子身上。可惜Kimi沒有興趣，今年他首次帶Jenson到賽車場開卡丁車，一天開了59個圈，看來甚有興趣。