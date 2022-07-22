鏡仔加持　限定精品美食

人氣爆燈的MIRROR，有他們加持的精品或海報，都迅速成為人氣商品。近日Edan和Ian分別為品牌擔心代言人，無論是和粉絲一起飲品啤酒消暑，又或是在主題餐廳內食蛋糕，都一樣令鏡粉為之瘋狂。

Ian主題餐廳

多才多藝的Ian，近日成為主題餐廳的主角，全因Foodpanda和McCafe合作，請來Ian擔任代言人，除在尖沙咀投放3D立體大型戶外廣告版外，金鐘、尖沙咀及沙田指定3間分店，變成限定Ian主題餐廳，場地擺滿Ian的照片，勢必成為人氣打卡熱點。同時間，品牌推出「Pau-Pau這麼可愛，怎麼可以吃Pau-Pau?」 主題，Pau-Pau 造型蛋糕和掌型蛋糕的表面分別是烏龍味芝士慕絲和乳酪慕絲，入口會感受到甜美的蜜桃果醬。由現時至8月7日，平台用戶選用指定應用程式訂購指定「Pau-Pau蛋糕2人餐」，可獲贈「Pau-Pau × Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」乙張 ，8月8日至21日訂講指定「Pau-Pau蛋糕3人餐」，除獲贈「Pau-Pau × Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」乙張，還有「Pau-Pau × McCafé 零食碟仔」乙份，數量有限，售完即止。

和Edan乾杯

在炎熱的氣溫下，來杯冰涼的啤酒真係爽。Blue Girl Beer請來Edan作代言人，除有大型廣告牌和專屬巴士，更推出BLUE GIRL x EDAN LUI限量「藍．爵系列」禮品，當中包括有超聲波泡沫啤酒機及台灣麻雀套裝等，每款禮品都印有Edan親筆簽名，指定會員於7月25日至9月4日，在指定超市、網上平台和餐廳等消費Blue Girl或 Blue Girl Freśh，滿HK$30就有1 個BG Point（單一發票）。除消費外，會員推薦５位朋友成為會員亦可換取BG Point，儲夠指定積分可以將禮品帶番屋企。