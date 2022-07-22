【Zac玩Zac食】手機奪寶任務+密室逃脫遊戲住宿體驗
2022年07月22日 20:00
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今個盛夏，位於銅鑼灣的星級酒店帶嚟一系列集住宿及娛樂體驗的「開SUM」夏日住宿計劃，其中聯乘LOST Hong Kong推出的「奪寶任務+密室逃脫」住宿計劃3.0──「海洋之星」手機數碼遊戲，是香港首間酒店使用手機應用程式體驗奪寶任務+密室逃脫遊戲。
入住後大家便會接到Mr. Regal的神秘派對邀請，然後在自己的手機選用喜愛的個人化虛擬角色（AR Avatar）化身成赫赫有名的偵探，使用專屬的應用程式執行奪寶任務，帶領隊友動動腦筋過五關，最後使用手機的AR技術尋找收藏在酒店內的「海洋之星」。
當完成任務，記得和您的Avatar拍照打卡及到酒店前台換領神秘禮物。之後更可繼續到LOST Hong Kong銅鑼灣分店挑戰高難度現場密室逃脫遊戲「金銀島1881」，考驗自己的IQ﹗
如果想行程更豐富，預訂指定住宿計劃可享酒店自助餐廳以12款海鮮為主題的「龍蝦•海鮮尚宴」自助晚餐，想知詳知可以瀏覽我專頁（https://bit.ly/3cxTAHr ）。
Profile：Zacky Sun
-香港執業會計師
-www.Inztyle.hk創辦人
-星級生活達人
-自由寫作人
-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章
-於商業電台節目作客席旅遊主持
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