【Zac玩Zac食】手機奪寶任務+密室逃脫遊戲住宿體驗

今個盛夏，位於銅鑼灣的星級酒店帶嚟一系列集住宿及娛樂體驗的「開SUM」夏日住宿計劃，其中聯乘LOST Hong Kong推出的「奪寶任務+密室逃脫」住宿計劃3.0──「海洋之星」手機數碼遊戲，是香港首間酒店使用手機應用程式體驗奪寶任務+密室逃脫遊戲。

入住後大家便會接到Mr. Regal的神秘派對邀請，然後在自己的手機選用喜愛的個人化虛擬角色（AR Avatar）化身成赫赫有名的偵探，使用專屬的應用程式執行奪寶任務，帶領隊友動動腦筋過五關，最後使用手機的AR技術尋找收藏在酒店內的「海洋之星」。

當完成任務，記得和您的Avatar拍照打卡及到酒店前台換領神秘禮物。之後更可繼續到LOST Hong Kong銅鑼灣分店挑戰高難度現場密室逃脫遊戲「金銀島1881」，考驗自己的IQ﹗

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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