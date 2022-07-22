張敬軒殺入校園做歌唱比賽評判　發掘樂壇新血

歌手張敬軒（軒仔）繼早前到真光女校獻唱之後，日前他殺入拔萃男書院為校內歌唱比賽擔任評判，希望於比賽中為樂壇及自己的音樂品牌發掘唱歌有潛質的新血。當晚10位參賽者表演完後，軒仔上台說：「Hello大家好，我係第11位參賽者。」隨即唱出《俏郎君》，期間同學仔「Encore」之聲此起彼樂，軒仔爽快多唱一首《櫻花樹下》。

表演完後，同學仔不肯罷休，盛情難卻下，他便即席問道：「其實有冇人識彈琴呀？可唔可以幫我伴奏？」一位被推舉上台的同學仔找到曲譜後，就問軒仔說：「張生你唱開乜嘢Key㗎？」軒仔說：「我乜Key都得。」大家便合作了《青春常駐》，事後軒仔對同學說：「你努力畀心機繼續練琴，如果我開騷你再過嚟幫我伴奏。」全場頓時呼歡大叫。

軒仔主理的網上節目《軒公敲碗》深受同學追捧，為了答謝軒仔擔任評判，同學們本想親手製陶瓷碗作為禮物，但原來整碗難度高，最後改為碟，不過當軒仔見到銀幕上播放4隻碟的畫面，即好奇問：「點解我淨係收到2隻？」同學便跟軒仔悄悄話：「因為另外嗰兩隻炒炒哋。」軒仔搞笑說：「唔怕，我日日啲早餐都炒炒哋！炒吓炒吓就慣㗎啦。」全場同學頓時大笑。頒獎時，軒仔便拿出在剛剛到場時所畫的Coupon，向冠軍同學私人送出他的Avon錄音室180分免費體驗錄音作為獎品。