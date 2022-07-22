MIRROR演唱會推主題曲　陪大家走過高低起跌

人氣組合MIRROR的12場紅館演唱會即將開鑼，MIRROR順勢推出演唱會主題曲《WE ARE》，鏡仔透過歌聲感謝每一位粉絲之餘，無論開心與否，MIRROR都會一定陪伴在側，與大家一起走過高低起跌。

MIRROR視新歌為入場睇騷前給粉絲的熱身作，副隊長AK透露排舞老師特別編咗一段比較Signature嘅舞蹈，唔算好難，希望大家可以跟住一齊跳，一齊開心！MV內MIRROR眾人側放低偶包，聯手炮製笑料十足的畫面。隊長Lokman在銀河宇宙守護隊內繼續做隊長，他說：「我係好認真，雖然冇嘢做，但都會督促隊員做嘢。」

而Alton則在隊中負上重責，他說：「拍攝時同導演溝通，想今次有啲周星馳嘅舞步，導演想睇落唔似舞步嘅步法，咁先畀大家睇到亂舞嘅MIRROR畀大家睇，所以喺現場就度咗一啲發癲、發狂、發喪嘅舞姿，都幾有Feel！」而Edan與Jer再合體自度出瘋狂絕妙的搞笑場口，Edan笑說：「我哋創作咗好多Scene，真係創作力量同幻想，會嚇你一跳。」

12子放低偶像包袱，換來的是醜化自己的畫面，Anson Lo說：「黑圖？完全唔介意，因為平時都大把黑圖！」姜濤也說：「我哋平時都會Post大家嘅黑圖。」他們都參與了小創作，令笑料貫穿全MV，結果Frankie及Jer大熱當選最爆笑的隊員。

最後他們不忘提醒大家入場睇騷備忘，先背好晒歌詞，AK說：「帶多個口罩，因為跟住我哋跳舞會濕晒，都要帶定毛巾抹汗。」Jeremy提大家要帶飛，Ian則道：「去定Toilet，因為冇廁所位。」AK聽到即強調：「特別唔好揀佢唱時去廁所呀！」