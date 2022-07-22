蘭茜首度開腔否認結過婚　活出精彩最重要

前DJ蘭茜(簡詠嫻)繼早前客串電視劇外，近日又為洗髮用品拍攝廣告，久休復出的她坦言心情緊張，但很快就適應鏡頭。去年曾開畫展的她在廣告中展露其書法與茶道的手藝。被指完全蛻變的她坦言經歷了人生不同階段：「其實都係每個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡嘅！」

蘭茜的樣貌確實變靚了，被問到是否整容加功時，她笑說：「一定要多謝我嘅牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以睇到我依家靚咗！以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，會用嗰陣嘅方法表達自己，今日嘅我選擇另一種對話方式，可能用文字、畫作同大家溝通，咁樣大家會比較有新鮮感！」

淡出娛樂圈後一直有傳蘭茜嫁了圈外富商，她首度開腔回應傳聞：「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！」多年來不作回應的她說：「唔係事實嘅，我覺得唔使回應！」被問到是否準備全面復出時，她坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型嘅節目主持，或者同大家分享成長路途嘅苦與樂都係好事。」談到愛情，她覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。