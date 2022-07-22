搵來兩位小惡魔小島南同栗山莉緒鬥一鬥法，睇吓邊個最邪惡！ （互聯網）

日本AV界有好多女優都生得細細粒，但係細粒唔代表冇料到，佢哋好多都係深諳挑逗之道，更係性技上乘嘅小惡魔，喺床上將男優玩弄到死去活來，今日就搵來兩位小惡魔小島南同栗山莉緒鬥一鬥法，睇吓邊個最邪惡！

嗲聲嗲氣

提到日本AV界嘅小惡魔系女優，最出色嘅就一定要數到初川南，不過佢喺今年5月已經引退，正式結束8年嘅AV女優生涯。然而，小惡魔系當中亦有一位南妹同佢可謂一時瑜亮，呢位就係小島南喇！今年29歲嘅佢，仍保持住一副天真可愛嘅娃娃臉，話佢係18歲都會有人信呀，仲有大家如果聽過佢把聲，一定會被佢嘅嗲聲嗲氣冧到暈得一陣陣添！

雖然佢身材嬌小，但係上圍有對C奶，加上皮白肉嫩，的確夠吸引！不過佢下身嘅毛髮比較濃密，有AV迷認為整潔感不足，但係亦有人認為係南妹嘅一大特色，更有人又話從相學角度嚟睇，反映出南妹屬於淫底，正好配合飢渴小惡魔嘅演出風格。提到小惡魔，小島南可以話將當中精髓完全發揮，從其演出中就可以見到佢成日面露可愛笑容，同時狠狠地捉緊男優嘅兵器百般玩弄，真係又可愛又邪惡，令人一看難忘。

小島南

年齡：29歲

身高：4呎11吋

三圍：34C-23-33

飢渴嬌妻

小島南可以話係當今日本AV界最出色嘅小惡魔，而喺眾多後輩當中，亦有好多有潛質嘅女優有力同佢一併，好似栗山莉緒就係其中一位。今年23歲佢同曾經人氣高企嘅栗林里莉好相似，同樣係五官標致嘅美人兒，不過莉緒嘅身材更勝一籌，擁有一對白滑C奶，加上胴體又弗又健美，從佢同男優床戰砌到拗晒腰嘅場面，可以見到佢腰幼之餘仲有腹肌，如此體態相當罕見！

莉緒喺2020年以Ideapocket專屬女優身份登場，雖然其質素出類拔萃，但係廠內猛將如雲，包括櫻空桃、桃乃木香奈、明里紬、相澤南等，要成功突圍真係唔容易，所以後來佢就跳槽到Madonna做專屬女優。吓！M廠唔係熟女人妻專門店嚟咩？無錯！佢跳槽之後多數都係扮演人妻角色，將柔弱嬌妻被玩弄嘅慘情演活，同時亦會變身為飢渴人妻，發揮小惡魔風格將男人玩到死去活來！

栗山莉緒

年齡：23歲

身高：4呎10吋

三圍：34C-22-32

第１回合

鬥身材

小島南身材纖巧又好波，且嬌小玲瓏的確好吸引，至於栗山莉緒一樣都係生得細細粒，身材亦屬於瘦身型，而且仲弗到爆燈，兩者身材都係咁吸引，打和！

第２回合

鬥潮濕

栗山莉緒青春有活力，胴體鮮嫩又敏感，輕易就畀男優搞到亂咁噴水，不過論到潮吹表演，小島南更為優勝，因為佢好多時喺表演自摸或激烈交鋒時都會「爆水喉」，搞到一地濕晒！

第３回合

鬥邪惡

小島南作為小惡魔系代表人物，一邊淫笑一邊玩弄男優嘅演出，的確係相當出色，但係南妹近年個樣好似愈變愈膠，表情變化冇以前咁自然。至於栗山莉緒就唔同喇，眼神純真又笑得天真，睇住佢用天使般嘅面孔去做各種淫邪之事，正正散發出小惡魔嘅魅力。

雙冠軍

小島南同栗山莉緒兩位都係小惡魔，前者經驗豐富，演技同床技都毋庸置疑，但係衰在個樣似乎愈來愈人工化，至於栗山莉緒只係出道兩年，暫時演出未有太大變化同突破，不過勝在各方面都夠天然真摯，而且仲火氣十足，所以今次兩人比併結果就打和啦！