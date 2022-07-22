麥明詩遭冒認四出騙財　「親愛的」冧招向粉絲借12萬

騙徒手法層出不窮，近日有騙徒冒認前港姐麥明詩（Louisa），在社交平台開設假帳戶，帳戶的頭像、背景與麥明詩的相當接近，惟假帳戶名為「麥明詩Louissa Mak」多了一個「S」。無綫節目《東張西望》採訪了相關事件，並訪問了一位劉先生，他表示獲騙徒私訊後開始聯絡，更以申請許可證為名向他借12萬。

劉先生表示由於假帳戶有不少Louisa的美照故沒有起疑。結果雙方不時聊天，騙徒使用中、英語交流，當中都是傾談關心對方的生活話題，其後騙徒開始向他訴苦聲稱背後有個管理團隊，但團隊「食水深」，收入自己只得三成、七成歸團隊，更直接問他借15,000多美元（約12萬港元）來支付電影許可費。

騙徒又向劉先生指因為父母入院開支大，再向劉先生借錢，但劉先生開始生疑，表示：「我都覺得奇怪，我都冇睇到佢阿爸阿媽入醫院嘅新聞，佢講到周圍問人借錢，咁麥明詩點會問人借錢呀？話晒唔算有錢，都算經濟過得去嘅家庭呀，12萬你麥明詩都要咁樣問啲Fans借錢？都覺得奇怪啦，我就已經知道係個騙子。」

劉先生再指出可疑的地方，表示：「一講到錢就同我講親愛的，我就覺得奇怪喇，身為藝人，點會同我哋呢啲普羅市民講親愛的呢？」最終劉先生未有上當，更反客為主假扮被騙，向騙徒獲取帳戶訊息，並聲稱會向對方過數。自稱麥明詩的騙徒三度向劉先生追數，但見事敗就怒刪社交平台訊息。劉先生為了安全着想到了警署報案，但由於沒有金錢損失故不獲處理。

真港姐麥明詩表示，自己得知有騙徒冒認自己，希望大家要多多警惕，表示：「唯有希望大家都警惕，同埋我一定唔會透過公眾平台叫人借錢畀我，一定唔會。」