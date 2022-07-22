桌球索女　一Cue入洞

歐美四仔有唔少以桌球為題材嘅作品，佢好睇吸引嘅原因，有人話係索女揸Cue好性感，又有人話趴上枱篤波好意淫，如果大家想知當中有幾誘人，就要睇吓今日介紹嘅桌球系列作品喇！

情慾交流

呢套由VR Bangers製作嘅VR四仔《Queen of Sticks》，由靚躉脫星Kenzie Anne主演，故事講佢係桌球女高手，男主角（即係觀眾）想學篤波，便搵佢做私人教練，望住佢趴枱又趷籮，好色本能蠢蠢欲動，而Kenzie Anne亦發現男主角出現生理反應，結果呢場私人訓練堂變成情慾交流課，一時間桌球房內呻吟聲及啪啪聲響過不停。

篤出股惑

桌球枱上嘅較量，居然會變成肉搏戰？想知點解嘅話，就要睇吓呢套由DDF Network推出嘅《Billiard Babes #2》，搵嚟Elysee Paradise、Nataly Gold、Brooke Little等好波索女演出，所講嘅好波，唔單止係佢哋嘅篤波技術一流，而且仲擁有一對爆乳，難怪男優望住佢哋揸Cue趷籮嘅動作時，忍唔住出動私家Cue過招啦！

碟評

篤波題材嘅四仔之所以一直歷久不衰，除咗因為脫星揸Cue嘅動作夠性感外，亦因為支Cue令人好有幻想空間，好似喺VR作品《Queen of Sticks》搵嚟身材火辣嘅Kenzie Anne演出，絕對係興奮之作！至於《Billiard Babes #2》嘅撩動情慾度亦相當高，加上演出脫星夠高質，亦係令人回味之作。