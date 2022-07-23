林志穎炒車被拉出火海多處骨折恐毀容　6歲子涉違規坐副駕

47歲台灣「不老男神」林志穎，昨晨（22日）在台灣桃園駕駛價值百萬港元的Tesla電動車，載兒子前往參加賽車途中發生嚴重車禍，幸有好心市民爭分奪秒與死神「搶人」，把困在車中的林志穎硬拖出來，不到5分鐘電動車便陷入火海成廢鐵。多處骨折的林志穎被救出時面部嚴重腫脹，有傳面骨碎裂致毀容需動刀重整，家屬昨日未有詳細交代傷勢，但直言未來3天是關鍵。

90年代人氣沖天的「台灣小旋風」林志穎，既為藝人又是賽車手，除成立自家車隊外，更是台灣首位國際方程式賽車手。曾多次撞車並自嘲「撞慣了」的他，昨日發生嚴重車禍！昨晨10時51分，他駕駛價值百多萬港元的白色Tesla Model X電動車，載6歲兒子Jenson前往桃園參加小型賽車，惟行經蘆竹區中正北路時，先在路口迴轉再駛往桃園區方向，大約11秒後卻偏離車道，撞上安全島及指示桿。

車禍地點鄰近桃園市政府捷運工程的施工處，一批工人聽到巨大聲響，起初以為有車輛爆胎，及後有人跑來求救，即趕往營救及報警。一名張姓工地主管稱當時拿着滅火器上前，發現一名男子及一名男童困在車中，一名電單車手先把Jenson救出，接着有5、6名工人分頭在車子兩邊救人，但林志穎的腳部卡在油門拉不出來，而車輛亦開始竄起火苗。

滿面血手部甩骹

工人及路過的市民分工救援，有人負責滅火，有人負責救人，爭分奪秒跟死神「搶人」下，終成功打開車門，硬把林志穎拉出車廂後，短短不到5秒，火勢蔓延至駕駛座，大約5分鐘後，整輛車陷入火海，可謂千鈞一髮！張姓主管稱救人時，火勢愈燒愈近：「眼看就要燒上來，真的很熱，大家一度想放棄！」及後林志穎被抬至路邊，工人貼心地張羅雨傘為他擋太陽，呈昏迷狀態兼無法說話的他滿面鮮血，面部嚴重腫脹，手部骨折脫骹，而Jenson神志清醒，能清楚表達胸部及頸部疼痛，初時他一臉惶恐大哭說：「沒辦法去參加賽車比賽了！」經眾人安撫稱「爸爸沒事」後，他即乖巧坐下，隨後與爸爸被送往林口長庚醫院，而林志穎母親及太太陳若儀等亦迅速抵達醫院。

事後警方公布事發畫面，見林志穎駕駛時車速不快，但車輛突然往右偏並撞上安全島，警方指他已進行酒精濃度測試，酒測值為0，不涉及酒後駕駛，而他頭部及面部受輕傷，目前在醫院治療，未有生命危險。警方補充，林志穎未依規定，讓未滿12歲的兒子坐在副駕駛座，最高可處3,000元新台幣（約788港元）罰款。根據「道路交通管理處罰條例」規定，小型車附載兒童行駛時，應將幼童依規定方式安置於安全椅上，年齡逾4歲至12歲以下或體重逾18kg至36kg以下兒童，應坐於後座及繫上安全帶。

正進行手術評估

47歲的林志穎向來有「不老男神」之稱，多年來「逆齡」有道，由於網上瘋傳他面部充血腫脹的照片，又傳面骨碎裂致毀容需重整，意識斷續恢復中，實質傷勢如何備受關注。本來林志穎的弟弟林志鑫與經理人阿任在醫院召開臨時記者會作交代，直至昨午5時半現身時，阿任稱無法替醫生說明傷勢，故會發聲明來說明，記者會不到4分鐘便結束。聲明中指林志穎父子在醫院「進行緊急醫療處理中」，而林志穎「有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定」。

席上林志鑫多番感謝熱心營救的市民：「感謝危難時救我哥哥林志穎下來的熱心民眾，台灣就是有這麼熱心勇敢的市民讓志穎平安來到醫院。大家都很關心志穎傷勢，我只能透露他目前傷勢是相對穩定，Jenson也相對穩定，謝謝醫療團隊，接下來兩、三天是關鍵，我們跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家，謝謝所有關心他的民眾和歌迷們。」

自動駕駛惹禍？專家：機會不大

林志穎是次車禍引發網民討論，懷疑他使用自動駕駛惹禍，但有專家依據事發影片推測，認為機率不高，估計他是行錯路，準備切換車道時一時分心致操控不慎，加速下才發生猛烈撞擊；也有專家估計「零件故障」可能性大，亦不排除右前輪爆胎所致。

有專家補充，自動駕駛功能會讓車輛保持在車道之間，但車禍發生時，車輛已壓至導流線，代表當時並非自動駕駛狀態。對於車輛燒剩骨架，專家解釋電動車滿布電池及線路，撞擊時容易爆炸起火。

黎諾懿無懼安全問題

林志穎駕駛電動車發生意外，令車輛的安全性引起關注。已有2年駕駛電動車經驗的黎諾懿，昨日力撐電動車方便：「因為行摩打，我幾鍾意，一直以嚟都冇咩大問題，仲覺得安全咗。但因為呢款車一畀油就去，對新手嚟講要控制吓，對我呢啲揸咗20年車嘅人就問題不大。」

莊鍶敏同樣認為問題不大：「我算係最早揸電動車嗰批人，同揸慣汽油車比較，控制上有少少分別，要多啲時間適應，但只要喺安全車速下就冇問題。（因為呢件事而減少揸？）唔會，始終環保同平啲，油費依家好貴，長遠講應該會普及化，但要揀啲信譽好同要多啲時間實習吓。」