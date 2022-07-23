【是日通勝】

農曆六月廿五

壬寅年 丁未月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、下午1時至3時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：22、41、42、48

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：善有善報，多幫助有需要的人，運氣不會差！

金牛座：心態決定一切，就算運氣差一點也不用沮喪。

雙子座：事業運特別好，沒甚麼煩惱，但愛情運較差。

巨蟹座：幸運指數排第一，打破感情悶局的時機來了！

獅子座：留意身體發出的警號，感到不適要盡快求醫。

處女座：做好自己，沒必要跟人比較，免得自尋煩惱。

天秤座：財運甚差，謀事要提高警覺，避免破財收場。

天蠍座：好心情可帶來好運氣，別把不快的事放在心。

人馬座：便宜莫貪，理財需審慎，勿沾手高風險投資。

山羊座：健康運不錯，保持心境平和可度過美好一天。

水瓶座：包容不等於縱容，應給另一半認清你的底線。

雙魚座：處於順境，生活無憂，穿紫衫可令運勢更旺。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）羊 精神差

鼠：人緣不錯，易遇上伯樂，有利事業發展。

牛：悉心安排周末約會，可令伴侶更加愛你。

虎：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

兔：幹勁十足，工作表現好得令人刮目相看。

龍：行事忌一意孤行，勿因面子問題惹麻煩。

蛇：人際關係好，利商談公事，易滿載而歸。

馬：略有財運，但不可大貪，以免得不償失。

羊：是日沖煞，精神不振，自制力大打折扣。

猴：桃花弱，不適宜談婚論嫁，成功機會微。

雞：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

狗：財運差勁，要控制購物欲，忌沉迷享樂。

豬：向心儀對象表白，有機會打破感情悶局。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

超級月亮

近日經常聽到大家講超級月亮（Supermoon），原來超級月亮並不是天文學的官方術語，它是由占星學家理查德·諾爾（Richard Nolle）於1979年提出，究竟超級月亮是甚麼？

超級月亮其實只會在新月及滿月的時候才出現，月亮在她橢圓形的軌迹上行走至最近地球的位置時，我們會看到這月亮比平時的滿月大5.9%至6.9%，而月亮走到這個位置會稱為「近地點」，是天文學術語。月亮走到跟地球實質距離多遠才定義為超級月亮，就沒有絕對的數值，可能在不同的情況下有不同定義。有「近地點」就有「遠地點」，月亮走到跟地球最遠的距離就叫做微型月亮（Micromoon或Minimoon），這月亮看起來會比平時的滿月細。要留意，因為新月的時候，月球跟太陽對齊，月球面向地球的一面在黑暗中，所以我們會看不見月亮，但這並不代表月亮不存在；又或者白天時份，月亮跟太陽同時升同時降，月亮會被太陽的光遮蓋而看不見。

月球本身是不會發光，她之所以發光，是因為她的表面反射了太陽的光線。當太陽、地球和月球成一直線時，地球本體阻擋了太陽照射到月球的光線，這就是月食，而月食只會在滿月的時候發生；當太陽、月亮和地球成一直線時，月亮本體阻擋了太陽照射到地球的光線，這就是日食，而日食只會在新月的時候出現。