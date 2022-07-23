江嘉敏拍古裝劇中暑　「起死回生」蒸發雙下巴

無綫賀歲劇《黃金萬両》正在拍攝當中，現時每日氣溫最少34度以上，昨日（22日）更曾一度高達37度，雖然之前此劇監製表示為劇中演員特製超薄的古裝戲服，但每日要於電視廣播城內的古裝街拍攝，情況簡直如「蒸爐」一樣，之前朱智賢及薛家燕都表示開了此劇後已瘦了幾磅，而演員之一的江嘉敏亦於社交平台指自己中暑，幸而情況不算嚴重，不少網民及藝人朋友都叫她多喝水呢！

感受「起死回生」

嘉敏社交平台Po了多張劇照，並配文：「開咁多日工，酷熱天氣驚告就掛足咁多日，話就話35度，着埋套衫應該有40度！」她笑言完全感受到甚麼叫「起死回生」，她說：「中暑嗰種頭痛、頭暈、抖唔到氣、就嚟嘔嘅難受，真係搵唔到詞語去形容。」不過她亦不忘逐一感謝多位幕後工作人員，對她相當照顧，又抹汗、又吹風扇、又整冰袋給她降溫。

蒸發雙下巴

江嘉敏受訪時說：「我日日都熱到冇心機食嘢，瘦就一定有瘦到，個個都話我塊面凹咗，個雙下巴冇咁勁！」而她又指拍此劇真的很開心：「尤其係家燕姐，佢每一句說話都令人好歡樂好好笑，同埋因為喜劇，我哋都有加啲自己嘅對白落去，等件事豐富啲，而我同馬貫東喺劇入面係好Sweet嘅一對，之後開廠就有啲甜蜜戲份。」